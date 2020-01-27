Андрей Пальчевский призвал приостановить прямое авиасообщение с Китаем на фоне новостей о первом подтвержденном случае коронавируса в Украине

Как сообщает Politeka, известный украинский телеведущий, бизнесмен и политический эксперт прокомментировал сообщения о том, что в Киеве зарегистрирован случай коронавируса, на своей странице в Фейсбук (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Пальчевский считает, что власти должны срочно принять необходимые меры.

«Считаю необходимым обратиться к президенту, который как обычно за границей, или к тому, кто принимает решения, закрыть прямые рейсы из Китая, а также просмотреть все пересадочные. Всех, кто прибыл сейчас, надо посадить на карантин, этих людей надо выдержать. Тем более, вирус передается без всяких на то видимых причин», - подчеркнул эксперт.

Он возмущен тем, что соответствующие меры не были приняты ранее. Кроме того, Пальчевский вспомнил трагедию с украинским самолетом в Иране, намекнув на то, что авиасообщение с этой страной также стоило бы закрыть ранее в связи с неспокойной обстановкой в регионе.

«Опять будем не готовы! Не налетались! Иране не закрыли, Китай сейчас не закрыли – ждем!», - подытожил Пальчевский.

Напомним, ранее 27 января появились сообщения о том, что в Киеве зарегистрировали один случай опасного заболевания.

Такие данные предоставило государственное учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины".

Сначала представители лабцентра не уточнили, какого штамма данный коронавирус, однако позже сообщили в комментариях - это не китайский 2019-nCoV.

Отметим, ранее Андрей Пальчевский заявил, что скандал с премьер-министром Алексеем Гончаруком привел к тому, что действия украинской власти не одобряют практически все.

«Я был симпатиком Зеленского. Прогнозирую, что никаких шансов у "Слуги народа" на местных выборах не будет. Поэтому сейчас будут попытки привлечь в свои ряды еще не запятнанных личностей. Но дело в том, что, не увольнение Гончарука и его группы, почитайте Милованова», - уточнил он.

Напомним, Пальчевский вынес Зеленскому жесткий вердикт, слуги народа на грани краха.

Как сообщала Politeka, Пальчевский не сдержался и озвучил фатальную ошибку Зеленского.

Также Politeka писала, что Пальчевский вышел из себя после нового скандала со «слугой народа».