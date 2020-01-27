Андрей Пальчевский призвал приостановить прямое авиасообщение с Китаем на фоне новостей о первом подтвержденном случае коронавируса в Украине

Как сообщает Politeka, известный украинский телеведущий, бизнесмен и политический эксперт прокомментировал сообщения о том, что в Киеве зарегистрирован случай коронавируса, на своей странице в Фейсбук (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Пальчевский считает, что власти должны срочно принять необходимые меры.

«Считаю необходимым обратиться к президенту, который как обычно за границей, или к тому, кто принимает решения, закрыть прямые рейсы из Китая, а также просмотреть все пересадочные. Всех, кто прибыл сейчас, надо посадить на карантин, этих людей надо выдержать. Тем более, вирус передается без всяких на то видимых причин», - подчеркнул эксперт.

андрей пальчевский

Он возмущен тем, что соответствующие меры не были приняты ранее. Кроме того, Пальчевский вспомнил трагедию с украинским самолетом в Иране, намекнув на то, что авиасообщение с этой страной также стоило бы закрыть ранее в связи с неспокойной обстановкой в регионе.

«Опять будем не готовы! Не налетались! Иране не закрыли, Китай сейчас не закрыли – ждем!», - подытожил Пальчевский.

Напомним, ранее 27 января появились сообщения о том, что в Киеве зарегистрировали один случай опасного заболевания.

Такие данные предоставило государственное учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины".

коронавирус, Китай, вирус

Сначала представители лабцентра не уточнили, какого штамма данный коронавирус, однако позже сообщили в комментариях - это не китайский 2019-nCoV.

Отметим, ранее Андрей Пальчевский заявил, что скандал с премьер-министром Алексеем Гончаруком привел к тому, что действия украинской власти не одобряют практически все.

«Я был симпатиком Зеленского. Прогнозирую, что никаких шансов у "Слуги народа" на местных выборах не будет. Поэтому сейчас будут попытки привлечь в свои ряды еще не запятнанных личностей. Но дело в том, что, не увольнение Гончарука и его группы, почитайте Милованова», - уточнил он.

В Киеве зарегистрировали случай коронавируса

...на карантин!!!

Gepostet von Андрей Пальчевский am Montag, 27. Januar 2020

Напомним, Пальчевский вынес Зеленскому жесткий вердикт, слуги народа на грани краха.

Как сообщала Politeka, Пальчевский не сдержался и озвучил фатальную ошибку Зеленского.

Также Politeka писала, что Пальчевский вышел из себя после нового скандала со «слугой народа».