Украинский телеведущий и журналист Андрей Пальчевский прокомментировал ситуацию, сложившуюся с тест-системами, необходимыми для диагностики коронавируса

Как передает Politeka.net, он опубликовал видео, которым поделился у себя на странице в соцсети Фейсбук (чтобы посмотреть, проскролльте вниз).

По его словам, украинцы, которые побывали в Китае, должно связываться друг с другом, для того, чтобы вирус не распространялся и его можно было определить.

"86 человек умерло сегодня. Это самое большое количество жертв коронавируса в Китае. Что происходит на самом деле? Разведка США считает, что как минимум в 5-6 раз занижено количество больных. Это может значить, что количество зараженных за пределами Китая может быть больше. Сегодня после эвакуации больных их Уханя, Украина единственная страна, которая не посадила этих несчастных людей под карантин. У американцев все побывавшие в Китае находятся на двухнедельном карантине на пяти военных базах. У нас - каких то несчастных 30 тест-систем", - отмечает он.

По словам Пальчевского, люди, которые были в Китае должны связаться друг с другом на тот случай, если вдруг кто-то из них заболеет или передаст этот вирус.

"Чтобы можно было как-то помимо нашей никчемной медицинской системы находить этих людей. Остается надеяться только на гражданскую ответственность", - считает он.

Кроме того, он отметил, что 30 тест-систем для определения вируса на 40-миллионную страну это смешно.

Умерло 86 за ночь... умерло 86 за ночь... Gepostet von Андрей Пальчевский am Samstag, 8. Februar 2020

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