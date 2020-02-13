Главарь «ДНР» Денис Пушилин проговорился о дальнейших планах

Об этом он заявил в эфире одного из российских кремлевских телеканалов, передает Politeka.

По словам Пушилина, его политической целю на Донбассе является «интеграция с Россией», которая «была понятна еще с начала 90-ых годов», сразу после распада Советского Союза.

В будущем главарь боевиков пророчит усиление позиций России, а может, даже, и появление совершенно нового государства, о чем заявил журналистам:

«Россия, Украина и новое государство, которое, возможно, будет основано – я бы этого тоже не исключал – будут вместе… Ведь конечная цель – это Великая Россия, и затронет это не только Украину».

Вместе с тем Пушилин отказался от идеи особого статуса в Конституции России, не особо вдаваясь в пояснение причины такого заявления.

«Я думаю, это не вполне корректный вопрос. В силу определенных причин мы не можем сейчас говорить о закреплении специального статуса Донбасса в Конституции Российской Федерации», – отметил боевик.

Ранее мы рассказывали о том, что террорист Даниил Бессонов, который называет себя замминистра информации "ДНР", заявил: Украина никогда не получит территорию Донбасса назад. По его словам, регион идет в Российскую Федерацию и не будет останавливаться на этом.

Ко всему прочему, он начал вещать, что якобы еще с 2014 года на Донбассе ходит российская валюта, а также на каждом шагу висит российский флаг.

Напомним, главный боевик «ДНР» готовится присоединить Донбасс к России.

Как сообщала Politeka, главарь "ДНР" обозвал украинцев "заблудшими русскими" и поплатился.

Также Politeka писала, что главарь "ДНР" Пушилин взбудоражил новым фото с боевиками.