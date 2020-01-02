На днях "глава ДНР" Денис Пушилин вручил награды боевикам, что не могло ускользнуть от внимания пользователей сети

Блогер Алексей Голобуцкий опубликовал пост в своем Фейсбук, где поднял важную тему.

В публикации говорилось, что Пушилин раздавал бандитам награды за 2014-15 годы. В свей речи глава "ДНР" сообщил, что террористы сделали правильный выбор, ведь это нужно "для потомков".

На фото были изображены боевики, находившиеся у стола, и держащие свои награды.

В свою очередь Голобуцкий высмеял пафосную речь главаря боевиков.

"Пусть бандиты между собой восстанавливают культ Сталина, награждают друг друга за убийства и пытки ... Главное, чтобы потом вдруг не оказалось, что их "приравнено ко всем участникам АТО/ООС" и Украина тоже признает их "героями" и платит "героические" пенсии", - написано в посте.

Под постом тоже высказали свое мнение:

"Мне одному кажется, что посередине стола - будто гроб?))", "сорвали с языка. гроб!", "Звери", "Партнеры по переговорам", - написали пользователи сети.

Напомним, в "ДНР" выступили с требованиями согласовать с ними и "ЛНР" закрепление особого статуса Донбасса в Конституции Украины

Такое заявление сделал главарь террористов Денис Пушилин.

"Эти поправки нужно обсудить на ближайшей встрече Контактной группы 18 декабря. Если Киев будет уклоняться от их согласования с нами, это станет грубым и прямым нарушением Минских соглашений. Мы не признаем одностороннюю "децентрализацию"", - заявил главарь террористов.

Ранее мы писали, что Денис Пушилин и Леонид Пасечник прямым текстом сообщили о том, что им плевать на международные договоренности.

Об этом они заявили во время совместного брифинга, а его самый интересный момент опубликовал в своем микроблоге Twitter пользователь под ником Necro Mancer.

«Интеграция с Россией уже запущена, и мы не остановим ее ни при каких условиях», – прочитал с листочка главарь «ДНР».

Ранее мы сообщали, что в сети подняли на смех снимок главаря «ДНР» Дениса Пушилина, который очень располнел за последнее время.

Фото было сделано во время турнира по бадминтону в так называемой республике.

Напомним, главный боевик «ДНР» готовится присоединить Донбасс к России.

Как сообщала Politeka, главарь "ДНР" обозвал украинцев "заблудшими русскими" и поплатился.

Также Politeka писала, что сильнейший союзник Украины поставил Зеленского в тупик из-за Донбасса.