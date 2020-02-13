Нардеп от фракции "Слуга народа" Юлия Диденко предлагает ввести в Украине прогрессивную шкалу налогообложения

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на текст законопроекта.

Об изменениях речь идет в законопроекте №2758-1, который был опубликован на сайте Рады.

Сейчас в Украине действует фиксированная ставка налогооблажения доходов граждан в размере 18%. Нардеп Диденко предлагает изменить систему для уменьшения числа "черных" зарплат, а также снижения масштабов трудовой миграции и повышения инвестиционной привлекательности страны.

Прогрессивная шкала предусматривает, что люди с меньшими доходами будут платить меньше налогов. Так, те, кто получает официально до одной минимальной зарплаты (4723 грн) в месяц, будут платить по ставке 10%. Украинцы с доходами от одной пяти минимальных зарплат заплатят 15%.

Больше всех заплатят те украинцы, чьи доходы выше пяти минимальных зарплат (на данный момент в сумме это 23,6 тысяч гривен, однако "минималка" регулярно пересматривается). Ставка будет на 20% выше от суммы превышения базы налогообложения над 5-кратным размером минимальной заработной платы.

Ранее мы рассказывали о том, что в Раде уготовили украинцам новые драконовские штрафы за неправильную парковку. Нардепы планируют резко ужесточить меры за парковку в не предназначенных для этого местах.

Об этом идет речь в законопроекте №2628, который уже зарегистрирован на сайте украинского парламента и передан на рассмотрение в профильный комитет.

Так, законопроект предусматривает увеличение штрафа за стоянку в запрещенном месте с 510 грн до 3400 грн. Значительно более суровые санкции предусмотрены для тех, кто паркуется на местах для водителей с инвалидностью - им придется вложить 34 тыс грн.

Напомним, киевлян начнут штрафовать в метро: кого и за что будут наказывать.

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