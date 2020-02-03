Вступили официально в силу изменения в Кодекс законов о труде

Об этом пишет Politeka.net.

Как известно, официальный документ был обнародован в "Голосе Украины" 1 февраля, а вступил в силу вчера, 2 февраля.

Новым законом предусматривается точечное внесение изменений в действующее трудовое законодательство.

В документе прописано, что допуск работника к работе без оформления трудового договора, оформления работника на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы полное рабочее время, установленное на предприятии, и выплаты зарплаты без начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налогов будет наказываться санкциями в виде штрафа в десятикратном размере минимальной заработной платы за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение.

Юридическим и физическим лицам, которые используют наемный труд и являются плательщиками единого налога первой-третьей групп, в таком случае будут вынесены предупреждения. Если они повторно нарушили законодательство в течение 2 лет, то их накажут штрафом в тридцатикратном размере "минималки".

Несоблюдение минимальных государственных гарантий в оплате труда влекут за собой штраф в двукратном размере минималки; несоблюдение установленных законом гарантий и льгот работникам, привлекаемым к выполнению обязанностей, предусмотренных законами «О воинской обязанности и военной службе», «Об альтернативной (невоенной) службе», «О мобилизационной подготовке и мобилизации», — в четырехкратном размере.

В случае уплаты юридическим или физическим лицом — предпринимателем, использующим наемный труд, 50% размера штрафа в течение десяти банковских дней со дня вручения постановления о наложении финансовых санкций за нарушение украинского законодательства, подобное постановление будет считаться выполненным.

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Не почетное звание “рабский” законопроект правительства получил, вероятно, за то, что он дает роботодателю право уволить работника "день в день".

Впрочем, если работодатель пожелает так уволить работника ему придется заплатить немалый штраф, который зависит от стажа работника на предприятии. Если работник работал более 10 лет, срок уведомления должен составлять не менее 90 дней, если сотрудник проработал более 5 лет - не менее 60 дней, свыше полугода - не менее 30 дней.

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