"Слуга народа" уготовила новые штрафы для украинских водителей и пешеходов

Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде, передает Politeka.net.

Сообщается, что авторами новой инициативы выступили сразу трое народных депутатов от президентской фракции "Слуга народа".

В частности, украинских пешеходов хотят обязать "выделять" себя в условиях недостаточной видимости и ночью. За нарушение правила предлагается штраф в размере 51 гривны.

То есть, с помощью законопроекта украинцев обяжут носить светоотражающие элементы в темное время суток.

Более того, документом установлены обязанности для должностных лиц дорожных служб обеспечивать строителей, работающих на дороге, светоотражающими элементами.

Для водителей, велосипедистов и погонщиков животных в темное время суток или в условиях плохой видимости "слуги народа" хотят ввести обязательство находиться на дороге в светоотражающих жилетах или крепить на одежду светоотражающие ленты или наклейки. За нарушение этих требований предусмотрен штраф в размере 510 гривен.

Ранее мы рассказывали о том, что в Раде уготовили украинцам новые драконовские штрафы за неправильную парковку. Нардепы планируют резко ужесточить законодательство за парковку в неположенных местах. Такой вывод можно сделать из проекта закона №2628, который уже зарегистрирован на сайте Верховной Рады и передан на рассмотрение в профильный комитет.

Так, законопроект предусматривает увеличение штрафа за стоянку в запрещенном месте с 510 грн до 3400 грн. Гораздо более суровые санкции предусмотрены для тех, кто паркуется на местах для водителей с инвалидностью - им придется вложить 34 тыс грн. Аналогичный штраф предусмотрен для тех “хитрецов”, кто без оснований использует знак "водитель с инвалидностью".

Также законопроект предусматривает упрощенную процедуру фиксации доказательств нарушения правил парковки. Теперь для этого достаточно фотофиксации.

Напомним, названы самые опасные автомобили для водителя и пассажиров.

А еще Politeka писала, что Слуги народа решили добить украинских водителей.

Также Politeka сообщала, что украинцев ждут новые штрафы, Рада приняла роковое решение.