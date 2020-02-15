В субботу, 15 февраля, верующие празднуют Сретение Господне 2020 – одно из 12 главных событий в православном календаре.
Слово непривычное современному украинцу. Многие задаются вопросом, что означает “Сретение”. На латыни праздника называется Praesentatio Domini – «представление Господа». На Руси православные христиане перевели это, как «сретение» – «встреча». У слова есть еще одно значение – «радость».
И действительно, этот праздник символизирует встречу Иисуса Христа со всеми людьми мира. Кроме того, это момент перехода Ветхого завета в Новый. У него богатая история и много традиций. Кроме того, народ веками замечал важные приметы и чего нельзя делать в этот день. Обо всем этом мы вам и расскажем дальше.
История Сретения Господня
Праздник посвящен встрече Иисуса Христа с благочестивым старцем Симеоном. Известно, маленького Сына Божьего через 40 дней после рождения родители принесли в один из храмов в Иерусалиме, чтобы «поставить перед Господом» и принести жертву. Иосиф и Мария пожертвовали двух голубей, символов чистоты и святости. Затем к ним подошел старец, которому исполнилось уже 300 лет. По велению Бога, Симеон не могу умереть до того, как своими глазами увидит Спасителя мира.
"В кого он превратился?": Гончарук вляпался в новый скандал из-за пикантных фото, украинцы кипят
Никитюк сбросила одежду ради ярких кадров с бокалом в руке: "Ой, зимой в купальнике..."
Повзрослевшие дети Кравец, Кошевого и других звезд «Квартал 95» поразили внешностью: яркие кадры
Киркоров жестко опозорился на «Оскаре», Ди Каприо не выдержал: «как девочка-фанатка»
Согласно Библии, благочестивый человек взял младенца на руки и сказал: «Господи, теперь Ты отпускаешь меня из этой жизни в будущее, как обещано Тобой мне, и я теперь умру спокойно, потому что собственными глазами видел Спасителя мира». После этого Симеона называют Богоприимцем.
Сретение стало официальным христианским праздником в 544 году. С тех пор в храмах проходят торжественные службы.
Традиции
Перед началом службы священники наряжаются в особые одеяния. Они читают молитвы, освящают воду и свечи перед литургией, а затем раздают всем прихожанам. Христиане верят, что такие “громничные” свечи защищают дом от пожаров и ударов молнии. Для этого их необходимо ставить перед иконами. Но зажигать их можно только в очень опасную погоду, во время катастрофы, перед родами или во время тяжелой болезни. А когда ясно, что больной уже точно не поправится, ему дают сретенскую свечу, чтобы его душа легче покинула тело и обрела покой на том свете.
Считается, что освященная на Сретение вода имеет такие же свойства, что и на Крещение. А вдобавок – защищает от темных сил, ведьм и весенних паводков. В древности верующие не шли в храмы, а по каплям собирали ее с тающих сосулек. Сретенская вода имеет целебные свойства, очищает от сглаза. Поэтому ее принято пить во время болезней и промывать раны. Еще водой окропляют пасеки, скот, воинов перед тяжелым боем и путешественников.
Что нельзя делать на Сретение
15 февраля входит в список главных христианских праздников. Поэтому в этот день действуют общие запреты. Так нельзя ссориться. сквернословить, лгать, богохульствовать, пропускать службу в храме и так далее. Запрещен также любой физический труд: уборка по дому, стирка, рукоделие, уход за скотом. По этой же причине нельзя ходить в баню, ведь для этого нужно топить печь, колоть и носить дрова. Но если задача очень важна для других людей – то нужно ее выполнить.
На Сретение настоятельно не рекомендуют отправляться в дальнюю дорогу, иначе путешествие может обернуться катастрофой.
Есть еще запреты, специфические для этого праздника. В день Сретения Господнего не разрешают класть деньги на кухонный стол – это грозит неудачей на весь следующий год.
Нельзя грустить и скучать. Напомним, что Сретение – это радостный праздник встречи Иисуса Христа со всеми людьми. Поэтому нужно поздравлять друг друга и веселиться от всей души.
Нельзя также ехать на рыбалку. Во-первых, это физическая работа. Вспомните пословицу: “Без труда не вытащишь и рыбку из пруда”. А во-вторых, все занятия, связанные с водной стихией, в этот день считаются очень опасными.
Нельзя уходить из храма без сретенской свечи. А когда последняя догорит – огарок нужно отнести обратно в храм.
Народные приметы
Считается, что на Сретение, 15 февраля, зима встречается с весной. В народе говорят так: «февраль идет к марту в гости». Поэтому в этот день существуют много примет на предсказание погоды.
- Если на праздник ударили морозы – зима не отступит и задержится минимум до марта.
- Если на улице тепло и солнечно – жди ранней весны.
- Пасмурная погода – скоро будут сильные заморозки.
- Снег пророчит обильные дожди весной.
- Безветренная погода – хороший урожай зерновых и роение пчел.
- Дует ветер – на деревьях будет много фруктов.
- Появился иней – жди много гречки и картошки.
Хорошая примета на Сретение – щедро покормить кур и другую домашнюю птицу. "Корми в Сретение кур овсом - весной и летом будешь с яйцом", – гласит народная пословица. А перед этим можно на ночь выставить на улицу тарелку с зерном. Если утром в ней видна роса – будет богатый урожай.
Напомним, лунный посевной календарь на февраль: когда и что нельзя сеять в 2020 году.
Как сообщала Politeka, когда в Украине наступит православная, католическая и еврейская Пасха.
Также Politeka писала, что февраль становится лютым: какие области ждут морозы до минус 25.