В субботу, 15 февраля, верующие празднуют Сретение Господне 2020 – одно из 12 главных событий в православном календаре.

Слово непривычное современному украинцу. Многие задаются вопросом, что означает “Сретение”. На латыни праздника называется Praesentatio Domini – «представление Господа». На Руси православные христиане перевели это, как «сретение» – «встреча». У слова есть еще одно значение – «радость».

И действительно, этот праздник символизирует встречу Иисуса Христа со всеми людьми мира. Кроме того, это момент перехода Ветхого завета в Новый. У него богатая история и много традиций. Кроме того, народ веками замечал важные приметы и чего нельзя делать в этот день. Обо всем этом мы вам и расскажем дальше.

История Сретения Господня

Праздник посвящен встрече Иисуса Христа с благочестивым старцем Симеоном. Известно, маленького Сына Божьего через 40 дней после рождения родители принесли в один из храмов в Иерусалиме, чтобы «поставить перед Господом» и принести жертву. Иосиф и Мария пожертвовали двух голубей, символов чистоты и святости. Затем к ним подошел старец, которому исполнилось уже 300 лет. По велению Бога, Симеон не могу умереть до того, как своими глазами увидит Спасителя мира.

Согласно Библии, благочестивый человек взял младенца на руки и сказал: «Господи, теперь Ты отпускаешь меня из этой жизни в будущее, как обещано Тобой мне, и я теперь умру спокойно, потому что собственными глазами видел Спасителя мира». После этого Симеона называют Богоприимцем.

Сретение стало официальным христианским праздником в 544 году. С тех пор в храмах проходят торжественные службы.

Традиции

Перед началом службы священники наряжаются в особые одеяния. Они читают молитвы, освящают воду и свечи перед литургией, а затем раздают всем прихожанам. Христиане верят, что такие “громничные” свечи защищают дом от пожаров и ударов молнии. Для этого их необходимо ставить перед иконами. Но зажигать их можно только в очень опасную погоду, во время катастрофы, перед родами или во время тяжелой болезни. А когда ясно, что больной уже точно не поправится, ему дают сретенскую свечу, чтобы его душа легче покинула тело и обрела покой на том свете.

Считается, что освященная на Сретение вода имеет такие же свойства, что и на Крещение. А вдобавок – защищает от темных сил, ведьм и весенних паводков. В древности верующие не шли в храмы, а по каплям собирали ее с тающих сосулек. Сретенская вода имеет целебные свойства, очищает от сглаза. Поэтому ее принято пить во время болезней и промывать раны. Еще водой окропляют пасеки, скот, воинов перед тяжелым боем и путешественников.

Что нельзя делать на Сретение

15 февраля входит в список главных христианских праздников. Поэтому в этот день действуют общие запреты. Так нельзя ссориться. сквернословить, лгать, богохульствовать, пропускать службу в храме и так далее. Запрещен также любой физический труд: уборка по дому, стирка, рукоделие, уход за скотом. По этой же причине нельзя ходить в баню, ведь для этого нужно топить печь, колоть и носить дрова. Но если задача очень важна для других людей – то нужно ее выполнить.

На Сретение настоятельно не рекомендуют отправляться в дальнюю дорогу, иначе путешествие может обернуться катастрофой.

Есть еще запреты, специфические для этого праздника. В день Сретения Господнего не разрешают класть деньги на кухонный стол – это грозит неудачей на весь следующий год.

Нельзя грустить и скучать. Напомним, что Сретение – это радостный праздник встречи Иисуса Христа со всеми людьми. Поэтому нужно поздравлять друг друга и веселиться от всей души.

Нельзя также ехать на рыбалку. Во-первых, это физическая работа. Вспомните пословицу: “Без труда не вытащишь и рыбку из пруда”. А во-вторых, все занятия, связанные с водной стихией, в этот день считаются очень опасными.

Нельзя уходить из храма без сретенской свечи. А когда последняя догорит – огарок нужно отнести обратно в храм.

Народные приметы

Считается, что на Сретение, 15 февраля, зима встречается с весной. В народе говорят так: «февраль идет к марту в гости». Поэтому в этот день существуют много примет на предсказание погоды.

Если на праздник ударили морозы – зима не отступит и задержится минимум до марта.

Если на улице тепло и солнечно – жди ранней весны.

Пасмурная погода – скоро будут сильные заморозки.

Снег пророчит обильные дожди весной.

Безветренная погода – хороший урожай зерновых и роение пчел.

Дует ветер – на деревьях будет много фруктов.

Появился иней – жди много гречки и картошки.

Хорошая примета на Сретение – щедро покормить кур и другую домашнюю птицу. "Корми в Сретение кур овсом - весной и летом будешь с яйцом", – гласит народная пословица. А перед этим можно на ночь выставить на улицу тарелку с зерном. Если утром в ней видна роса – будет богатый урожай.

Напомним, лунный посевной календарь на февраль: когда и что нельзя сеять в 2020 году.

Как сообщала Politeka, когда в Украине наступит православная, католическая и еврейская Пасха.

Также Politeka писала, что февраль становится лютым: какие области ждут морозы до минус 25.