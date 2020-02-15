1. История Сретения Господня2. Традиции3. Что нельзя делать на Сретение4. Народные приметы

В субботу, 15 февраля, верующие празднуют Сретение Господне 2020 – одно из 12 главных событий в православном календаре. 

Слово непривычное современному украинцу. Многие задаются вопросом, что означает “Сретение”. На латыни праздника называется Praesentatio Domini – «представление Господа». На Руси православные христиане перевели это, как «сретение» – «встреча». У слова есть еще одно значение – «радость»

И действительно, этот праздник символизирует встречу Иисуса Христа со всеми людьми мира. Кроме того, это момент перехода Ветхого завета в Новый. У него богатая история и много традиций. Кроме того, народ веками замечал важные приметы и чего нельзя делать в этот день. Обо всем этом мы вам и расскажем дальше. 

История Сретения Господня

Праздник посвящен встрече Иисуса Христа с благочестивым старцем Симеоном. Известно, маленького Сына Божьего через 40 дней после рождения родители принесли в один из храмов в Иерусалиме, чтобы «поставить перед Господом» и принести жертву. Иосиф и Мария пожертвовали двух голубей, символов чистоты и святости. Затем к ним подошел старец, которому исполнилось уже 300 лет. По велению Бога, Симеон не могу умереть до того, как своими глазами увидит Спасителя мира. 

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Согласно Библии, благочестивый человек взял младенца на руки и сказал: «Господи, теперь Ты отпускаешь меня из этой жизни в будущее, как обещано Тобой мне, и я теперь умру спокойно, потому что собственными глазами видел Спасителя мира». После этого Симеона называют Богоприимцем. 

Сретение стало официальным христианским праздником в 544 году. С тех пор в храмах проходят торжественные службы. 

Традиции

Перед началом службы священники наряжаются в особые одеяния. Они читают молитвы, освящают воду и свечи перед литургией, а затем раздают всем прихожанам. Христиане верят, что такие “громничные” свечи защищают дом от пожаров и ударов молнии. Для этого их необходимо ставить перед иконами. Но зажигать их можно только в очень опасную погоду, во время катастрофы, перед родами или во время тяжелой болезни. А когда ясно, что больной уже точно не поправится, ему дают сретенскую свечу, чтобы его душа легче покинула тело и обрела покой на том свете. 

Считается, что освященная на Сретение вода имеет такие же свойства, что и на Крещение. А вдобавок – защищает от темных сил, ведьм и весенних паводков. В древности верующие не шли в храмы, а по каплям собирали ее с тающих сосулек. Сретенская вода имеет целебные свойства, очищает от сглаза. Поэтому ее принято пить во время болезней и промывать раны. Еще водой окропляют пасеки, скот, воинов перед тяжелым боем и путешественников. 

Что нельзя делать на Сретение

15 февраля входит в список главных христианских праздников. Поэтому в этот день действуют общие запреты. Так нельзя ссориться. сквернословить, лгать, богохульствовать, пропускать службу в храме и так далее. Запрещен также любой физический труд: уборка по дому, стирка, рукоделие, уход за скотом. По этой же причине нельзя ходить в баню, ведь для этого нужно топить печь, колоть и носить дрова. Но если задача очень важна для других людей – то нужно ее выполнить.

На Сретение настоятельно не рекомендуют отправляться в дальнюю дорогу, иначе путешествие может обернуться катастрофой. 

Есть еще запреты, специфические для этого праздника. В день Сретения Господнего не разрешают класть деньги на кухонный стол – это грозит неудачей на весь следующий год.

Нельзя грустить и скучать. Напомним, что Сретение – это радостный праздник встречи Иисуса Христа со всеми людьми. Поэтому нужно поздравлять друг друга и веселиться от всей души. 

Нельзя также ехать на рыбалку. Во-первых, это физическая работа. Вспомните пословицу: “Без труда не вытащишь и рыбку из пруда”. А во-вторых, все занятия, связанные с водной стихией, в этот день считаются очень опасными. 

Нельзя уходить из храма без сретенской свечи. А когда последняя догорит – огарок нужно отнести обратно в храм. 

Народные приметы

Считается, что на Сретение, 15 февраля, зима встречается с весной. В народе говорят так: «февраль идет к марту в гости». Поэтому в этот день существуют много примет на предсказание погоды. 

  • Если на праздник ударили морозы – зима не отступит и задержится минимум до марта. 
  • Если на улице тепло и солнечно – жди ранней весны. 
  • Пасмурная погода – скоро будут сильные заморозки.
  • Снег пророчит обильные дожди весной. 
  • Безветренная погода – хороший урожай зерновых и роение пчел.
  • Дует ветер – на деревьях будет много фруктов. 
  • Появился иней – жди много гречки и картошки.

Хорошая примета на Сретение – щедро покормить кур и другую домашнюю птицу. "Корми в Сретение кур овсом - весной и летом будешь с яйцом", – гласит народная пословица. А перед этим можно на ночь выставить на улицу тарелку с зерном. Если утром в ней видна роса – будет богатый урожай. 

Напомним, лунный посевной календарь на февраль: когда и что нельзя сеять в 2020 году.

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