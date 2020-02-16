Украинцев возмутила информация нардепа "Слуги народа" Елены Шуляк, что для замены старого жилфонда понадобится 200 лет
Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на комментарии пользователей сайтов и соцсетей
Народный депутат от "Слуги народы", представитель Кабмина в Верховной Елена Шуляк прокомментировала возможный мораторий на новое строительство в Киеве. В интервью изданию Liga.net она заявила, что с учетом нынешней скорости обновения жилого фонда в Украине (0.5% в год), чтобы украинцам дождаться нового жилья, понадобится около 200 лет.
"Сейчас Индекс замещения старого жилья новым в Украине - 0,5% в год. Это самый низкий показатель в Европе", - заявила нардеп.
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Также Шуляк заявила, что процесс строительства в Украине сопряжен с множеством трудностей.
"Процесс строительства в Украине начинается с момента отвода земельного участка. Для этого, согласно оценкам BRDO, надо собрать 55 документов и 17 раз встретиться с чиновниками или землеустроителями. На каждой цепочке бизнес-процесса ты вынужден платить", - добавила она.
Стоит отметить, что украинцев возмутил факт, что ждать обновления жилья придется 200 лет. Ведь это означает, что никто в реальности не дождется счастливого дня. Так, негативные отзывы были оставлене на портале Minfin.com.ua.
"Изобретён новый темп в музыке - медленно, но нетерпеливо: когдажео...", - пишет один из пользователей.
"Зателефонував до приймальні нашого мера, запитав: «Куди ми всією країною йдемо?»
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Также напомним, что киевляне начали получать платежки за коммунальные услуги, полученные в январе. При этом платежки за отопление шокировали, поскольку оказались в разы больше, чем за декабрь. Так, на в микрорайоне Русановка для некоторых квартир счета выросли в четыре раза.
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