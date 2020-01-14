После потопа в ТРЦ Ocean Plaza пользователи начали активно обшучивать историю и добавили мэра Киева Виталия Кличко

На первом кадре Кличко купается у входа в ТРЦ, а на втором бежит в плавках, а рядом маршрутка уходит под землю. Об этом пишет Politeka со ссылкой на соцсети.

"Народ купайся , все оплачено", "Ну а кто еще виноватым будет? У него ведь в должностной инструкции написано: Качественно заваривать трубу на Лыбидской!", "Наконец-то Кличко, открыл в столице термальный источник", "За каждой хернёй мер виновен? Лишний повод поболтать", "Зато ноги попарили", "Посмотрели в завтрешний день", "За пивком".

Ранее мы сообщали, что в интернет-сети высмеяли киевского мэра Виталия Кличко после того, как в центре Киева произошло техногенное ЧП.

Так, Кличко припомнили ситуацию с Шулявским мостом, затопленными переходами и не только.

«Привет Андрею и Богдану! Вавришу и Андрею, чтобы ребята не переплутали. Спорт воспитывает волю к победе. Честной и открытой, если не соврешь и не спрячешься за чью-то спину…», — писал по одному из поводов сам Кличко.

Так, на фотожабе, посвященной прорыву трубы на Шота Руставели Кличко якобы выбегает из образовавшейся ямы.

В то же время во время на другой фотожабе Кличко «выезжает» из-под затопленной подземки.

Не менее яркой выглядит фотожаба, когда Кличко пришел проинспектировать ремонт на Шулявском мосте. На снимке он якобы пытается продать трактор.

Сообщалось, что техногенное ЧП в Киеве высмеяли едкими фотожабами.

Так, на одном из снимков видно, что возле прорыва якобы сидит мамонт. Больше всего досталось местной власти и лично мэру Виталию Кличко.

На одной фотожабе он якобы выбегает из образовавшейся ямы в плавательных шортах, а на другой – снимает инцидент на телефон.

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