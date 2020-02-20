Синоптик рассказала, каких сюрпризов ожидать от погоды в пятницу, 21 февраля

Об этом популярный синоптик Наталка Диденко написала на своей странице в Фейсбук, передает Politeka.net.

По словам Диденко, 21 февраля в Украине не будет каких-то чрезвычайных погодных условий, но неприятные моменты будут.

В западных и восточных областях, кроме Харьковской области, в пятницу ожидаются осадки. В остальных регионах будет сухо. Диденко предупреждает, что местами будет туман, изморозь и морось. Это может повлиять на видимость.

Согласно прогнозу, температура воздуха ночью может опуститься до 3 градусов мороза. Днем ожидается плюсовая температура +​​4 + 8 градусов. В восточных областях будет немного прохладнее + 1 + 4 градуса.

В украинской столице 21 февраля будет облачно, возможен небольшой дождь – морось.

Наталка Диденко предупредила, что уже 23-го февраля украинцев ждут новые испытания. В Украину придут атмосферные фронты, которые принесут осложнение погоды - осадки и сильный ветер.

Ранее мы писали, как сохранить здоровье при перепадах погоды. По словам врача Виктории Савицкой, перепады температуры и атмосферного давления могут вызывать головные боли и снижать работоспособность людей. Специалисты отмечают, что на перемены погоды, так или иначе, реагирует около половины населения планеты. Некоторые люди переживают смену погоды легко, другие же мучаются от головных болей и мигрени.

Свести к минимуму негативное влияние температурных перепадов можно при помощи коррекции рациона. Нужно отказаться от «тяжелой» пищи, особенно острой, копченой и жирной. Кроме этого, специалист советует не переедать, так как переполненный желудок может провоцировать скачки давления.

Напомним, что метеорологи рассказали о новой погодной аномалии в Киеве: "такого никогда не было".

А еще Politeka писала, что погода решила отомстить украинцам, дождь и морозы подпортят планы: кого ждет удар.

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