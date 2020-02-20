Погода в Україні 20 лютого готує справжню підлість, частину регіонів чекає похолодання й сильні дощі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Український гідрометцентр.

Так, на півночі очікуються денні 4-8 градусів. Вночі похолоднішає до 0-1 морозу. Опадів не буде, але небо затягне хмарами.

Аналогічною ситуація буде і в центральних областях. Скрізь будуть хмари, а у Вінницькій області будуть дощі. Вдень очікується 5-8 градусів тепла. Вночі стовпчик термометра покаже до -1 морозу.

Трохи тепліше буде в південному регіоні. Денні 7-10 градусів тепла будуть змінюватися нічними -1+2 за Цельсієм. Опадів не передбачається – очікується хмарність.

На сході України буде холодніше – вдень повітря прогріється до 3-7 градусів тепла. Вночі очікується похолодання до -2 морозів. Замість дощів буде хмарність.

Сильні опади очікується на Сході. Вдень повітря там буде на рівні 4-8 градусів тепла. Вночі стовпчик термометра опуститься до -1 морозу.

У Києві та області синоптики прогнозують, що буде 6-8 градусів вище нуля вдень. Вночі похолодає до -1 морозу.

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