Весна в 2020 році приготувала великий сюрприз для українців

Синоптики спрогнозували погодні умови на весну 2020 року

За попередніми прогнозами, весна, як і зима, буде аномально теплою. Про це розповів завідувач відділу прикладної метеорології і кліматології Українського гидрометеоинститута Віра Балабух, передає ТСН.

"І лютий, і весна за першими прогнозами, який зараз зробили фахівці світових центрів кліматичних і метеорологічних, говорять про те, що вона місцями може бути теплою, а часом навіть аномально теплими", – зазначила синоптик.

При цьому Балабух заявила, що кількість опадів на поточний момент незмінно, але випадають вони не так рівномірно, як раніше.

"Цей січень став самим теплим і посушливим за всю історію метеоспостережень. Такі тенденції негативно впливають на сільське господарство", – пояснила вона.

При цьому повідомляється, що в лютому поточного року був побитий черговий температурний рекорд. Синоптики вже оголосили початок метеорологічної весни в Києві. На 18 лютого максимальна температура піднялася на 0,9 градуса, яка до цього такої спекотної в 1950 році. Середньодобова температура становила 5,9%.

Це вже шостий рекорд в лютому. 10 лютого була розпочата метеорологічна весна в Києві.

Повідомлялося, що на Азовському морі в лютому помітили незвичайну поведінку дельфінів через аномальну погоду.

Група дельфінів гуляла, подплывала до самого берега, і навіть выпрыгивала на берег, користуючись відсутністю навали відпочивальників. Таке відео з'явилося в мережі YouTube.

На записі видно, як пара тварин насолоджується теплою зимою 2020 в Україні. Азовське море безлюдно, спокійно, а вода дуже прозора.

Унікальних ссавців вдалося зафіксувати на камеру біля берегів Арабатської стрілки в неділю, 16 лютого.

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