В Африке заметили предвсетников апокалипсиса, о которых говорилось в Библии

Чума саранчи пробилась через Африку вдоль побережья Красного моря, до Египта и Саудовской Аравии. Миллиарды кузнечиков, пожирающих посевы, прибыли после сильных дождей в октябре 2018 года и вызвали опустошение в африканских странах.

Эксперты прогнозируют, что вспышка возрастет в 400 раз до июня 2020 года. Вчера саранчу заметили вблизи Восточной Екваторії на границе Южного Судана с Кенией и Эфиопией. Это позволяет предположить, что они направляются на север в Египет.

В Библии говорится: "И сказал Господь Моисею: "Простри руку свою над Египтом, чтобы саранча роїлася над землей и пожирала все, что растет на полях, все, что осталось от града". "И Моисей простер свой посох над Египтом, и Господь совершил восточный ветер по всей земле в тот день и всю эту ночь. "Утром ветер принес саранчу; 14 они вторглись в весь Египет и поселились во всех районах страны в большом количестве. Никогда ранее не было такой чумы саранчи, и никогда ее больше не будет".

По библейским прогнозу, саранча будет покрывать всю землю, пока та не станет черной. Миллиарды кузнечиков пожрут все, что растет на полях и плоды на деревьях. Ничего зеленого не осталось на дереве или растении по всему Египту.

Напомним, ранее сообщалось, что ученый Матье Жан-Марк Джозеф Родриг сам нашел точную дату конца света и сделал об этом сенсационное заявление. Ученый сообщил, что дата конца света указана в Библии, а точнее – в одном из отрывков Книги Откровения.

Ключевая фраза, по мнению Матье Жан-Марка Джозефа, звучит так: «Дана ему власть действовать 42 месяца… Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его 666».

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