Человечество оказалось в шаге от апокалипсиса, стрелки часов Судного дня уже приблизились к полуночи

Об этом сообщает журнал Bulletin of the Atomic Scientists. Символические часы указывают на уровень опасности для мира.

Как стало известно, стрелки часов передвинули вперед сразу на 20 секунд. Теперь они показывают время 23:58:20. Получается, что до начала Судного дня осталось всего 100 секунд.

Стрелки часов передвинули из-за того, что ситуация с международной безопасностью резко ухудшилась.

"Мы считаем, что мир отделяют от катастрофы считаные секунды, а не минуты или часы", – рассказала президент Bulletin of the Atomic Scientists Рейчел Бронсон.

Отмечается, что к Судному дню мир приближают ядерное оружие, изменение климата и дезинформация в виртуальном пространстве.

Ранее сообщалось, что Исаак Ньютон, всемирно известный ученый, заложивший основы современной физики, астрономии, математики и оптики вычислил точную дату Апокалипсиса.

Физик изучил огромное количество религиозных текстов, сделал астрономические наблюдения, и сопоставив свои исследования вычислил дату конца света.

Выводы ученый сделал в письмах, которые подписал псевдонимом Иегова Санктус Унус. Многие ученые современности до сих пор не могут разгадать все его писания. Совсем недавно эксперты сделали вывод, что человечество будет стерто с лица земли в 2060 году.

Напомним также, недавно в сети всплыло пророчество монаха Авеля о будущем мира, которое испугало своим прогнозом.

Среди предсказаний монаха Авеля были о Первой и Второй мировой войнах.

Считается, что монахом Авелем написаны три книги с предсказаниями. Последние из них относятся к 2892 году, по его предсказанию, именно в этот год произойдет конец света. Причиной мирового апокалипсиса православный деятель называл приход Антихриста.

Как Politeka писала, пророчества Ванги сбываются одно за другим, будущее мира предрешено: что грядет в 2020 году.

Также Politeka сообщала, что РФ ждут тяжелые времена в 2020 году, Мессинг оставил предупреждение.