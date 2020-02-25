С начала весны и до самой Пасхи православные христиане придерживаются Великого поста. Он накладывает строгие ограничения. Очистить тело и душу смогут только люди, которые знают, что можно и что нельзя делать.во время поста.

В Украине постятся 48 дней. Великий пост заканчивается, когда начинается Пасха. В 2020 году ее будут праздновать 19 апреля. Соответственно, пост продлится со 2 марта по 18 апреля. Формально начало отсчитывают с Прощеного воскресенья, которым заканчивается Масленица – 1 марта.

Великий пост состоит из двух частей. Сначала идет Святая четыредесятница. Она так называется потому, что длится 40 дней. Сразу после нее начинается Страстная седмица. Некоторые отделяют ее от Великого поста. Страстная седмица посвящена последним дням жизни Иисуса Христа. Говорят, что во время Святой четыредесятницы люди приближаются к Богу, а в последние семь дней перед Пасхой сам Иисус прорывается навстречу человечеству.

Итак, что же нельзя делать во время Великого поста. Самое основное ограничение – гастрономическое. Церковь категорически запрещает есть продукты животного происхождения и блюда из них. Это нужно, чтобы очистить тело и смирить дух.

По понедельникам, средам и пятницам нужно переходить на сухояденье. То есть, употреблять только сырые овощи, фрукты, орехи, грибы. Но это не значит, что нужно "сушиться". Разрешается пить воду, компоты, узвары из сухофруктов.

Как гласит церковный календарь, по вторникам и четвергам можно готовить постные блюда, но без масла. Например, кушать супы, каши, овощи на пару. В субботу или воскресенье можно добавлять в блюда растительное масло. И даже выпить стаканчик красного вина.

В первый понедельник и последнюю пятницу ограничения самые строгие. Верующим нельзя совсем ничего есть. Только пить.

Впрочем, все это выдержки из монастырского устава. Люди, которые не служат в монастырях (миряне), могут поститься не так строго. Им тоже нельзя употреблять алкоголь и животную пищу. Зато можно готовить разные блюда из овощей, фруктов, грибов, орехов и растительного масла, независимо от дней недели и календаря питания.

Не обязательно придерживаться сухоядения. Особенно, если это вредно для здоровья. Беременные женщины, маленькие дети младше 12 лет, солдаты и больные люди могут вовсе не придерживаться поста и не ограничивать свое питание.

Неправильно думать, что едой весь процесс и ограничивается. Нужно еще молиться не менее двух раз в день. Чтобы пост был продуктивным – обращайтесь к Богу утром и вечером. Священники призывают ходить на службы в храмы, исповедоваться и причащаться, слушать молитвы.

Во время Великого поста супругам запрещено заниматься любовью. По церковным канонам, секс – это тоже искушение, от которого полезно на время воздержаться. Под запретом также венчание.

Пост – не повод для веселья. Если на Масленицу принято шумно гулять, ходить в гости и петь песни, то в период поста рекомендуется сдерживать свои эмоции. Нельзя развлекаться, ходить в кино, посещать концерты и спектакли, устраивать свадьбы и вечеринки. Конечно, стоит поздравить близкого человека с Днем рождения, годовщиной или другим личным праздником, но без традиционного застолья. А вместо просмотра телевизора лучше послушать проповедь или поговорить с духовным наставником.

Нельзя ссориться, ругаться и сквернословить. Многие священники говорят, что лучше есть мясо во время поста, чем нагрубить ближнему. Рекомендуется отложить выяснение отношений и перенести обсуждение спорных дел. Важный момент: нельзя морить себя голодом. Ведь от недоедания люди становятся раздражительными и плохо контролируют свой гнев.

По той же причине не поощряется алкоголь. Церковь не запрещает спиртные напитки напрямую, но при случае всегда напоминает, что опьянение часто приводит к ссорам и даже преступлениям.

Людям, которые соблюдают пост, нельзя хвастаться этим. Ведь это гордыня и тщеславие, которые тоже отравляют душу. Постящийся человек должен стремиться к смирению и подавать другим ненавязчивый пример. Хорошо, если он помогает нуждающимся, не требуя за это награды и признания.

Напомним, когда наступит православная, католическая и еврейская Пасха в 2020 году.

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