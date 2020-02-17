Украину ждет неожиданно холодный март, однако в целом средняя температура в стране неумолимо растет

Об этом изданию "Тексти" рассказали ученые-климатологи. Они заметили, что прошлой год для Украины выдался аномально теплым, из-за чего в стране немного изменилась привычная продолжительность сезонов. Климатологи отмечают, что в будущем в Украине будет становиться все жарче, однако этот март станет исключением, так как его средняя температура будет ниже нормы.

«Конечно, у нас будет становиться все жарче. Осень имеет все шансы удлиниться до Нового года, а возможно, и дальше. В то же время март у нас может быть холоднее нормы. Как ни крути, но зимой у нас короткий день, мы охлаждаемся. Этот максимум охлаждения теперь преимущественно приходится на март», - поделилась прогнозом сотрудник Украинского гидрометеорологического института Светлана Краковская.

Она также заметила, что во многом в изменениях климата виноваты сами люди.

В свою очередь, коллега климатолога Вера Балабух заметила, что средняя температура в Украине увеличивается круглый год, однако сильнее всего это заметно летом и зимой.

«С конца 90-х годов в Украине не было ни одного, что называется, холодного года. Средняя температура за год была выше нормы», - подчеркнула эксперт.

По словам климатологов, сильнее всего температурные изменения затронули западную Украину. Так, в прошлом году средняя температура там превысила норму на 2,4 градуса. Вместе с этим на западе увеличилось и количество погодных аномалий.

Ранее синоптики сообщали, что уже в начале весны погода может резко ухудшиться. В страну придут морозы и снегопады. Такой прогноз озвучил доцент кафедры атмосферных наук в Государственном университете Нью-Йорка Андреа Лэнг.

По его словам, весной весь цикл арктических колебаний меняется, поэтому в середине марта европейские страны, в том числе и Украину, может засыпать снегом. Не исключает Лэнг и сильных морозов.

Напомним, аномальная весна нанесет неожиданный удар по украинцам: «В середине марта…».

Как сообщала Politeka, апрель ворвется в Украину раньше времени, погода резко изменила свои планы.

Также Politeka писала, что погодная аномалия добьет украинцев, синоптики предупредили об опасности.