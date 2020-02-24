Украинцы издавна привыкли провожать зиму и встречать весну шумными гуляниями. В честь этого придумали праздник Масленица, который длится целую неделю. В 2020 году он начинается в понедельник, 24 февраля, а закончится только в Прощеное воскресенье, 1 марта. Мы расскажем вам, как появилась Масленица, как правильно праздновать и чего нельзя делать.

История появления Масленицы

Праздник появился в Киевской Руси еще в дохристианские времена, а значит – имеет глубокие языческие корни. Люди заметили, что в начале весны ночь длится столько же, сколько и день. После равноденствия солнце светит дольше. В ту эпоху многие народы использовали солнечный календарь. И логично, что с этого момента они отсчитывали начало года. Праздник назывался Колодий. Из-за того, что славяне делали чучело человека и насаживали на палку-колодку.

Язычники проводили специальные обряды, надеясь на богатый урожай. Они верили, что помогают земле восстановиться после зимнего сна и зародить новую жизнь. Славянские племена даже обращались за помощью к покойникам. Согласно языческим верованиям, нужно устроить поминальную службу, чтобы духи раздобрели и сделали почву более плодородной. Им даже приносили жертвы.

Когда князь Владимир Великий крестил Русь, православные священники выступили против языческих обрядов. Праздник оставили, изменив его название и смысл. Но получилось это сделать нескоро – только к 15 веку. Именно тогда на Руси появилась Сырная седмица. Она же – Мясопуст. Когда отмечается праздник, считают по Пасхе.

В православии праздничная неделя связана с Великим постом. Раньше праздник отмечали в последних числах марта. Но церковь “передвинула” его на февраль так, чтобы верующие отгуляли Сырную седмицу перед тем, как поститься.

Великий пост в Украине начинается со 2 марта, сразу после Прощеного воскресенья и продолжается 40 дней. В этот период нельзя есть продукты животного происхождения, включая мясо и молоко. А на Масленицу люди начинают готовиться к этому испытанию. Они отказываются от мясной пищи, но все еще употребляют молочные блюда. В первую очередь, масло (Потому и зовется Масленицей). И так до воскресенья, которое еще называют Маслопустом. В этот день есть молочные продукты уже нельзя, хоть празднование и продолжается.

В конце февраля жители Украины готовили молочные блюда не только по религиозным, но и по практическим соображениям. К весне запасы мяса, заготовленные на зиму, обычно подходят к концу. В то же время, резать скот нельзя, ведь скоро животные должны дать приплод. А вот коровы и козы начинают давать больше молока. Тем и выживали, делали блины, творог, масло, молочные каши и тому подобное.

Традиции Масленицы

Так как празднуют целую “седмицу”, каждый день имеет свое особенное значение. Расскажем, как принято отмечать по дням недели, какого числа и кого приглашать в гости.

Понедельник называют “Встречей”. Как можно догадаться, в первый день, 24 февраля, нужно встретить Масленицу. Согласно обычаям, украинцы приглашают родных и близких в гости, готовят блины. Угощают также разными постными соленьями, которые остались с зимы. В центре комнаты или двора (если позволяет погода) устанавливают чучело из соломы и тряпья, которое не убирают до самого воскресенья. Оно должно принести счастье и удачу. Но только если стоит на самом видном месте. Блины можно нажарить, но не есть, а “оставить” покойным родственникам. В этот день друзья обычно договариваются, как будут отмечать всю следующую неделю.

Вторник называется "Заигрыш". 25 февраля традиционно нужно развлекаться. Если будет снег – кататься на санках. В этот день обычно устраивали смотрины для незамужних девушек.

Среда – “Лакомка”. В среду, 26 числа, нужно приготовить много разной еды и угощать всех гостей. Как известно, главное блюдо в меню на любую Масленицу – это блины. Их принято подавать с разными начинками. Но помните, что мясо заворачивать нельзя. Зятья обычно ходят в гости к тещам. В таком случае они должны съесть все, что поставили на стол. Иначе зима затянется надолго.

Четверг – “Разгул”. Самое время для лихих массовых гуляний. Если следовать народным традициям, 27 февраля придется гулять с утра и до вечера.

Пятницу традиционно называют “Тещиными вечерками”. 28 февраля женатому мужчине нужно пригласить к себе домой тестя с тещей и угостить их блинами. При этом готовить нужно самостоятельно, без помощи супруги. Во время застолья принято улаживать все конфликты и просить прощения за прошлые обиды. Кроме того, теще следует дать хороший совет для счастливой семейной жизни пары.

Шестой день, суббота – это “Золовкины посиделки”. На этот раз жена должна накрывать на стол. 29 февраля, как велят традиции, девушкам нужно позвать в гости свекровь со свекром, а также своих родителей. А вечером устроить девичник для золовки (так называют сестру мужа). Конечно же, с блинами.

Седьмой и последний день Масленицы величают Прощеным воскресеньем. Перед постом необходимо попросить прощения у всех людей, которых обидели в течение года. При этом их необходимо трижды целовать в щеки. Кроме того, 1 марта нужно сжечь соломенное чучело. Так издавна прогоняют зиму. Перед закатом солнца принято оставлять на могилах родственников блины.

Блины считаются символом солнца. Круглые, светлые и теплые – хороший символ приближения весны. Для разнообразия этому блюду придают разный вкус. Есть рецепты сладких, соленых и совсем уж пресных блинов. А состав начинки ограничен только фантазией и религиозными убеждениями (помним, что мясо – нельзя). Внутрь чаще всего кладут варенье, творог, рыбу, икру, шоколад, мед.

Стоит отметить, что кроме молочных блюд можно есть в любом виде: рыбу, икру, фрукты, овощи и грибы.

На Руси появился интересный обычай – кулачные бои. Некоторые энтузиасты устраивают их до сих пор. Затея, безусловно, опасная для здоровья. И не надо думать, что традиция кулачных боев на Масленицу связана со спортом. В языческие времена дрались для того, чтобы выплеснуть гнев и злость на другого человека. А также пролить кровь. Это сродни жертвоприношению. Неудивительно, что священники выступали против боев. Впрочем, они их не запрещали, а просто старались сделать менее кровавыми и опасными. Со временем традиция потеряла свое сакральное значение, а мужчины начали драться только для развлечения.

В древности люди также пели специальные песни – “веснянки”. В них прославляли весну и природу, просили благословения и щедрого урожая. Пели, как правило, на лесных опушках и берегах водоемов.

Приметы на Масленицу

Первый блин нужен для поминовения умерших. Замешивая тесто, стоит молчать и думать о покойных. Кроме того, первый блинчик не надо есть. Согласно поверью, лучше разорвать его на мелкие кусочки и бросить на прокорм пернатым. Отведав угощения, птица полетит в небо и попросит Бога позаботиться о щедрых людях.

С блинами связана еще одна примета. Если они получаются пышными и красивыми – то оставшийся год будет успешным. Если же блинчики слишком легко рвутся или получились некрасивыми – ждите беды.

Блинов нужно испечь побольше. Высокая гора на столе пророчит богатство. А маленькая – скудный урожай. В народе верят: чем больше блинов – тем больше будет солнечных дней в году. Но слишком большое количество грозит засухой. Ведь чтобы растения хорошо росли, полям нужен дождь. Опытная хозяйка умеет найти золотую серединку.

Примета гласит, что Масленица, как Новый год. Чем лучше встретишь – тем счастливее будешь в будущем. Поэтому нельзя экономить на праздничном столе и гулянии. Будьте готовы накормить любого, ведь приход нежданного гостя сулит большое счастье. Еще на Масленицу лучше выбросить старые и ненужные вещи – тогда судьба обязательно пошлет возможность купить новые.

В последний день праздничной недели постарайтесь лечь спать до полуночи. Народные приметы обещают, что после этого человек будет легко просыпаться по утрам.

На Масленицу можно предсказать, насколько щедрым будет 2020 год. Если всю Масленицу холодно – лето будет жарким. Если идет дождь – осенью будет много грибов.

Что нельзя делать на Масленицу

В любой христианский праздник запрещено злиться, ругаться, оскорблять ближних. А особенно – во время Великого поста. На Масленицу действуют те же правила.

В во время праздничной недели традиционно принимают гостей. Нельзя приглашать близких в неубранный дом или квартиру. В отличии от многих других праздников, на Масляницу не запрещен физический труд. Поэтому ничего не мешает подмести, пропылесосить и вымыть комнаты перед визитом близких или друзей.

Обжорство – грех. Помните, что Масленица нужна для подготовки в Великому сорокадневному посту. Поэтому наслаждайтесь вкусными блюдами, но не переедайте. Кроме того, запрещено употреблять алкоголь.

При этом нельзя игнорировать празднования, народные гуляния, конкурсы, а также праздничные традиции, связанные с приглашениями и походами в гости.

Напомним, лунный посевной календарь на февраль: когда и что нельзя сеять в 2020 году.

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