Великий пост перед Пасхой – самый строгий из всех. Но ограничения призваны укрепить веру, тело и дух каждого христианина. Поэтому нужно не печалиться, а поздравлять друг друга с этим важным событием. Поздравления в стихах или прозе поддержат ваших близких в момент серьезного испытания.

Каждый год дата начала Великого поста меняется. Священники определяют по специальному календарю, Пасхалии, определяют, когда Пасха. В 2020-м году она приходится на 19 апреля. Православие призывает поститься за 48 дней до этого праздника. Отказаться от продуктов животного происхождения нужно уже 1 марта – в Прощеное воскресенье. Этим днем заканчивается Масленица, которая помогает верующим подготовиться к испытанию.

Великий пост начинается с Чистого понедельника - 2 марта. С этого дня идет Великая четыредесятница. Из названия понятно, что она длится ровно сорок дней – до 12 апреля. А с 13 по 18 апреля будет вторая часть поста – Страстная седмица. Она посвящена страстям Христовым.

Что такое Страстная седмица? Как сказано в Библии, за неделю до Пасхи Иисус провел Тайную вечерю со своими учениками, а затем был арестован и повешен на кресте. Во время казни Сын Божий искупил первородный грех всего человечества. С тех пор у каждого есть надежда на спасение и возможность попасть в Рай.

Это одновременно время горькой скорби и большой радости. Помните, что до конца этой недели идет пост. А когда приходит Страстная пятница – нельзя ничего есть. Однако для детей, беременных и воинов всегда делают исключение и разрешают не поститься.

Поздравления с началом Великого поста

В любом деле очень важно с самого начала настроиться на нужный лад. Так и с Великим постом стоит поздравлять в самом начале – в Чистый понедельник. Хорошее стихотворение, пожелание или открытка может укрепить человека и уберечь его от соблазнов. Вместе проще преодолеть любое испытание. Во время поста верующие дома и в храмах читают молитвы. В ней можно упомянуть своих близких, пожелать им стойкости и душевного спокойствия.

Поздравляю со стартом Великого поста

Всех тех, кто душой очиститься желает,

Кто сердце хочет открыть для Христа,

Кто Господа всегда чтит и прославляет.

Кто может продержаться столько дней

От тысячи мирских соблазнов разных,

Кто постится и стремится стать добрей,

Сделать мир свой чуточку прекрасней.

***

Вот и начался Великий пост. Возрадуйтесь, ибо это верный способ очистить свою душу от всяческих искушений и пороков. Желаю Вам прийти к искреннему покаянию перед Господом и получить прощение Всевышнего. Пусть каждая молитва идет прямо от сердца. Пусть вера укрепит Вас и поможет легко продержаться до конца испытания. Будьте счастливы!

***

С Великим постом поздравляю, дружище.

Пусть будет тебе порой нелегко

Тебе нужно забыть о любимой пище,

Нельзя кушать мясо и пить молоко.

Зато укрепишься ты телом и душой,

Забудешь о всех горестях своих.

Нужна лишь стойкость и настрой,

А чтобы было легче – читай этот стих.

***

Поздравляю с Великим Постом! Желаю, чтобы за такой подвиг Господь надолго избавил тебя от проблем, скандалов и огорчений. Чтобы вера была непоколебимой, а дух крепким. Пусть не соблазняют тебя мирские заботы и запретная пища. Найди то, что действительно важно в этой жизни и стать в разы сильнее.

***

Не бери в рот, чего нельзя в пост,

Оставь плохие мысли позади,

Да, путь этот очень непрост,

У Господа поддержки попроси.

Я верю, придет души очищенье,

Только отложи до Пасхи развлеченья

В молитве и труде найдешь спасенье.

***

Поздравляем Вас и Вашу семью с началом Великого Поста. Желаем, чтобы Великая четыредесятница пошла на пользу Вашему духу, укрепила веру и очистила тело от всего дурного. Пусть постное меню будет всегда вкусным и сытным, а молитва – искренней. Верим, что Господь поддержит Вас и даст много-много сил.

***

Прогоним мирские утехи,

Очистимся в Великий пост,

Избавимся от помехи,

Которая душу гнетет.

Забудем обиды и зависть -

Отпустим в неведенья даль.

Отречься от мирской утехи,

Для веры, вовсе не жаль.

***

В Великий пост желаю мощной силы воли. Пусть Отец Небесный поможет продержаться от начала до конца, поддерживает в трудные минуты и убережет от соблазнов. Поздравляю!

***

В Великий Пост не оступись,

На помощь людям не скупись,

Ты не злословь и ты не злись,

И не греши, а вновь молись!

Пусть мысли светом полнятся,

Добро навек запомнится,

Желания пусть исполнятся

Лишь те, что светом полнятся!

***

Великий пост – это нелегкая тропа, которая ведет к духовному очищению и легкости тела. Пойдем же по ней вместе. Я буду молиться Богу, чтобы он укрепил наш дух, помог удержаться от всяческих ссор и недопониманий.

Поздравления со Страстной седмицей и пятницей

Считается, что в Святую четыредесятницу люди должны идти навстречу Богу. Но в последнюю неделю поста Иисус Христос сам приближается ко всему человечеству. Ведь именно перед Пасхой он принял муки на Голгофе за наши грехи. Поэтому в Страстную седмицу принято вспоминать о жертве Сына Божьего. Кроме того, в это время, на финишной прямой, пост становится более строгим. Людям, которые постятся, в это время, как никогда прежде, пригодится поддержка близких, дружеский совет в стихах или прозе.

Помолимся на Страстной неделе,

Подумаем о душе, а не о теле!

Попросим у Бога смирения,

Мира, добра и терпения!

Попросим, пусть счастье всем будет,

Пусть гордыня успех не погубит.

***

В Страстную неделю вспомним же о муках Спасителя. Помолимся вместе и в скорби встретим день Страстной Пятницы. Желаю перед Пасхой и Воскресение открыть свое сердце Господу нашему Иисусу Христу, покаяться в грехах и прийти к смирению.

***

Вот последняя неделя

Великого поста,

У тех, кто в Бога верит

Душа будет чиста.

Со Страстною неделей

Хочу вас всех поздравить,

Держитесь, с вашей верой!

Господь вас не оставит!

***

Сегодня христианам нужно вспомнить о страданиях Иисуса Христа. Две тысячи лет назад он умер на кресте. Спаситель своей кровью смыл грехи всех людей. Самое время подумать о своих поступках и покаяться. Через смирение и молитвы мы очистимся и придем к великой благодати.

***

Страстная неделя к нам пришла,

Отложим все неотложные дела,

Молитвам себя посвятим,

И от греха душу освободим.

Последняя неделя строгого поста,

Дай Бог нам выдержки, удачи и терпения,

Желаем всем удачи, счастья и добра,

Пускай Господь хранит от бед и зла.

***

Поздравляю, мы дотянули до последней недели Великого поста. Но расслабляться рано. Желаю тебе собраться с духом, достойно выдержать все испытания Страстной седмицы и встретить Пасху чистым от всех грехов и сожалений.

***

До страстной недели

В молитвах дотерпели,

Соблюдаем строгий пост,

То большой душевный рост,

Через наше очищенье

Искупаем все прегрешения.

Я желаю Вам держаться,

Святым духом укрепляться.

***

Поздравляю, страсти Христовы спасли тебя и меня от адских мучений. Пусть же его жертва не будет напрасной. Желаю с легкостью продержаться до конца поста, почувствовать легкость в теле и крепость духа.

***

Вот подходит пост к финалу —

Страстная неделя.

Чувствуем уже помалу

Легкость в душе и теле.

Желаю спокойно провести

Семь дней последних суровых.

Молитву Богу вознести,

И быть всегда здоровым.

***

Вот и Страстная седмица, до Пасхи осталось совсем немного. Как гласит пословица: «Господь терпел и нам велел». Желаю не сдаваться до самого конца поста. Кушай побольше овощей и поменьше думай о мясе. Верю, что искренняя молитва поможет тебе избежать искушения.

Напомним, когда наступит православная, католическая и еврейская Пасха в 2020 году.

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