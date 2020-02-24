Великий пост перед Пасхой – самый строгий из всех. Но ограничения призваны укрепить веру, тело и дух каждого христианина. Поэтому нужно не печалиться, а поздравлять друг друга с этим важным событием. Поздравления в стихах или прозе поддержат ваших близких в момент серьезного испытания.
Каждый год дата начала Великого поста меняется. Священники определяют по специальному календарю, Пасхалии, определяют, когда Пасха. В 2020-м году она приходится на 19 апреля. Православие призывает поститься за 48 дней до этого праздника. Отказаться от продуктов животного происхождения нужно уже 1 марта – в Прощеное воскресенье. Этим днем заканчивается Масленица, которая помогает верующим подготовиться к испытанию.
Великий пост начинается с Чистого понедельника - 2 марта. С этого дня идет Великая четыредесятница. Из названия понятно, что она длится ровно сорок дней – до 12 апреля. А с 13 по 18 апреля будет вторая часть поста – Страстная седмица. Она посвящена страстям Христовым.
Что такое Страстная седмица? Как сказано в Библии, за неделю до Пасхи Иисус провел Тайную вечерю со своими учениками, а затем был арестован и повешен на кресте. Во время казни Сын Божий искупил первородный грех всего человечества. С тех пор у каждого есть надежда на спасение и возможность попасть в Рай.
Это одновременно время горькой скорби и большой радости. Помните, что до конца этой недели идет пост. А когда приходит Страстная пятница – нельзя ничего есть. Однако для детей, беременных и воинов всегда делают исключение и разрешают не поститься.
Поздравления с началом Великого поста
В любом деле очень важно с самого начала настроиться на нужный лад. Так и с Великим постом стоит поздравлять в самом начале – в Чистый понедельник. Хорошее стихотворение, пожелание или открытка может укрепить человека и уберечь его от соблазнов. Вместе проще преодолеть любое испытание. Во время поста верующие дома и в храмах читают молитвы. В ней можно упомянуть своих близких, пожелать им стойкости и душевного спокойствия.
Поздравляю со стартом Великого поста
Всех тех, кто душой очиститься желает,
Кто сердце хочет открыть для Христа,
Кто Господа всегда чтит и прославляет.
Кто может продержаться столько дней
От тысячи мирских соблазнов разных,
Кто постится и стремится стать добрей,
Сделать мир свой чуточку прекрасней.
***
Вот и начался Великий пост. Возрадуйтесь, ибо это верный способ очистить свою душу от всяческих искушений и пороков. Желаю Вам прийти к искреннему покаянию перед Господом и получить прощение Всевышнего. Пусть каждая молитва идет прямо от сердца. Пусть вера укрепит Вас и поможет легко продержаться до конца испытания. Будьте счастливы!
***
С Великим постом поздравляю, дружище.
Пусть будет тебе порой нелегко
Тебе нужно забыть о любимой пище,
Нельзя кушать мясо и пить молоко.
Зато укрепишься ты телом и душой,
Забудешь о всех горестях своих.
Нужна лишь стойкость и настрой,
А чтобы было легче – читай этот стих.
***
Поздравляю с Великим Постом! Желаю, чтобы за такой подвиг Господь надолго избавил тебя от проблем, скандалов и огорчений. Чтобы вера была непоколебимой, а дух крепким. Пусть не соблазняют тебя мирские заботы и запретная пища. Найди то, что действительно важно в этой жизни и стать в разы сильнее.
***
Не бери в рот, чего нельзя в пост,
Оставь плохие мысли позади,
Да, путь этот очень непрост,
У Господа поддержки попроси.
Я верю, придет души очищенье,
Только отложи до Пасхи развлеченья
В молитве и труде найдешь спасенье.
***
Поздравляем Вас и Вашу семью с началом Великого Поста. Желаем, чтобы Великая четыредесятница пошла на пользу Вашему духу, укрепила веру и очистила тело от всего дурного. Пусть постное меню будет всегда вкусным и сытным, а молитва – искренней. Верим, что Господь поддержит Вас и даст много-много сил.
***
Прогоним мирские утехи,
Очистимся в Великий пост,
Избавимся от помехи,
Которая душу гнетет.
Забудем обиды и зависть -
Отпустим в неведенья даль.
Отречься от мирской утехи,
Для веры, вовсе не жаль.
***
В Великий пост желаю мощной силы воли. Пусть Отец Небесный поможет продержаться от начала до конца, поддерживает в трудные минуты и убережет от соблазнов. Поздравляю!
***
В Великий Пост не оступись,
На помощь людям не скупись,
Ты не злословь и ты не злись,
И не греши, а вновь молись!
Пусть мысли светом полнятся,
Добро навек запомнится,
Желания пусть исполнятся
Лишь те, что светом полнятся!
***
Великий пост – это нелегкая тропа, которая ведет к духовному очищению и легкости тела. Пойдем же по ней вместе. Я буду молиться Богу, чтобы он укрепил наш дух, помог удержаться от всяческих ссор и недопониманий.
Поздравления со Страстной седмицей и пятницей
Считается, что в Святую четыредесятницу люди должны идти навстречу Богу. Но в последнюю неделю поста Иисус Христос сам приближается ко всему человечеству. Ведь именно перед Пасхой он принял муки на Голгофе за наши грехи. Поэтому в Страстную седмицу принято вспоминать о жертве Сына Божьего. Кроме того, в это время, на финишной прямой, пост становится более строгим. Людям, которые постятся, в это время, как никогда прежде, пригодится поддержка близких, дружеский совет в стихах или прозе.
Помолимся на Страстной неделе,
Подумаем о душе, а не о теле!
Попросим у Бога смирения,
Мира, добра и терпения!
Попросим, пусть счастье всем будет,
Пусть гордыня успех не погубит.
***
В Страстную неделю вспомним же о муках Спасителя. Помолимся вместе и в скорби встретим день Страстной Пятницы. Желаю перед Пасхой и Воскресение открыть свое сердце Господу нашему Иисусу Христу, покаяться в грехах и прийти к смирению.
***
Вот последняя неделя
Великого поста,
У тех, кто в Бога верит
Душа будет чиста.
Со Страстною неделей
Хочу вас всех поздравить,
Держитесь, с вашей верой!
Господь вас не оставит!
***
Сегодня христианам нужно вспомнить о страданиях Иисуса Христа. Две тысячи лет назад он умер на кресте. Спаситель своей кровью смыл грехи всех людей. Самое время подумать о своих поступках и покаяться. Через смирение и молитвы мы очистимся и придем к великой благодати.
***
Страстная неделя к нам пришла,
Отложим все неотложные дела,
Молитвам себя посвятим,
И от греха душу освободим.
Последняя неделя строгого поста,
Дай Бог нам выдержки, удачи и терпения,
Желаем всем удачи, счастья и добра,
Пускай Господь хранит от бед и зла.
***
Поздравляю, мы дотянули до последней недели Великого поста. Но расслабляться рано. Желаю тебе собраться с духом, достойно выдержать все испытания Страстной седмицы и встретить Пасху чистым от всех грехов и сожалений.
***
До страстной недели
В молитвах дотерпели,
Соблюдаем строгий пост,
То большой душевный рост,
Через наше очищенье
Искупаем все прегрешения.
Я желаю Вам держаться,
Святым духом укрепляться.
***
Поздравляю, страсти Христовы спасли тебя и меня от адских мучений. Пусть же его жертва не будет напрасной. Желаю с легкостью продержаться до конца поста, почувствовать легкость в теле и крепость духа.
***
Вот подходит пост к финалу —
Страстная неделя.
Чувствуем уже помалу
Легкость в душе и теле.
Желаю спокойно провести
Семь дней последних суровых.
Молитву Богу вознести,
И быть всегда здоровым.
***
Вот и Страстная седмица, до Пасхи осталось совсем немного. Как гласит пословица: «Господь терпел и нам велел». Желаю не сдаваться до самого конца поста. Кушай побольше овощей и поменьше думай о мясе. Верю, что искренняя молитва поможет тебе избежать искушения.
Напомним, когда наступит православная, католическая и еврейская Пасха в 2020 году.
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