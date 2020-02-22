Водителей и владельцев "евроблях" предостерегли эксперты - есть пара непростых «моментов», которые касаются растаможки авто, которые могут обеспечить украинцам перманентную головную боль

Как «евробляхерам» не попасться «на крючок», следуя всем законам и нормам? Об этом пишет Gazeta.ua.

Как известно, в Украине немало недовольных системой растаможки, водителей не устраивает сама формула. В этой связи автоэксперт Тарас Брязгунов рассказал о действиях государства и немаловажных «нюансах» процедуры:

«Больше всего владельцев "евроблях", которые выступают против нынешней формы, волнует коэффициент возраста. Однако, если его убрать вовсе, тогда в Украину "хлынет" поток чрезвычайно старых автомобилей. Поэтому определенная привязка к экостандартам таки должно быть», - прокомментировал журналист.

Пик активности растаможки авто на «еврономерах» в Украине припал на 2018-й и начало 2019-го, тогда, как известно, действовала скидка в -50 процентов. Кто же является владельцем авто с большим объемом двигателя - не спешили растамаживаться:

«С 1 января конфискация авто или 170 тыс. грн штрафа - мера наказания для владельца евробляхи», - идет речь в материале с пояснением: такой штраф грозит водителю, если машину на иностранных номерах «пустят» на запчасти или если она превысила сроки пребывания в Украине в один календарный месяц.

За растаможку, напомним, можно будет не платить ликвидаторам Чернобыльской катастрофы, то есть людям с I и II категории инвалидности.

Ранее в Верховной Раде рассказали, когда будет утвержден законопроект о льготной растаможке евроблях в Украине. По словам спикера Дмитрия Разумкова, в Парламенте есть четкая позиция по этому документу.

«Есть внутренне парламентская позиция по вопросу доступного растаможивания. Вопросы есть, невозможно закрывать на это глаза, откладывать, продолжать отсрочки – тоже не вариант. Я думаю, здесь должна быть консолидированная позиция как парламента, так и правительства, для того чтобы учесть позицию всех участников этого процесса», - объяснил Разумков.

Напомним, у Зеленского решили судьбу «евроблях», жизнь украинцев сильно изменится: «Возьмем по полной».

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