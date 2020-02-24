Американский ракетный эсминец USS Ross (DDG 71) зашел в Черное море

По информации пресс-службы ВМС США, он туда направился для поддержания безопасности в регионе, передает Politeka.net.

Стоит отметить, что это первый заход корабля Североатлантического Альянса в эти воды с начала 2020 года.

"Этим визитом мы последовательно укрепляем отношения с нашими черноморскими партнерами. Устойчивые операции в Черном море имеют решающее значение для создания безопасной морской среды и обеспечения свободы судоходства", – цитирует пресс-служба командира ракетного эсминца Джона Джона.

У Владимира Путина гневно отреагировали на эту информацию и заявили, что корабль НАТО якобы зашел в Черное море для проведения "операций по обеспечению безопасности и повышению региональной стабильности на море".

"Американцы хотят показать некую силу и приверженность обязательствам по защите своих союзнических государств – Украины, Грузии. Сегодня заход американского корабля, очевидно, является дестабилизирующим фактором в регионе, а не обеспечивает безопасность, как США это преподносят. Мы взяли ситуацию под особый контроль", - утверждает глава оборонного комитета Госдумы Юрий Швыткин.

Он также заявил, что Соединенные Штаты якобы "проявляют нездоровый интерес к границам Российской Федерации".

Ранее мы рассказывали о том, что военные США тайно высадились в Одессе. Вечером 17 февраля в Одессе приземлился самолет C-40A Clipper с регистрационным номером 168980, который является военной модификацией Boeing-737 и используется военно-морским флотом и военно-воздушными силами США.

Цель пребывания воздушного судна, которое принадлежит Соединенным Штатам, в Украине пока остается неизвестной.

Чтобы не привлекать лишний интерес зевак, самолет окрашен не в милитаристские серые тона, а несет вполне гражданскую белую ливрею с полосами вдоль фюзеляжа.

Напомним, корабль НАТО зашел в Одессу

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