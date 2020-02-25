Как поддержать родных и друзей во время поста

Весной у православных украинцев начинается самый строгий пост – Великий. Он длится целых 48 дней: начинается 2 марта и завершается 18 апреля. Это серьезное испытание веры, которое укрепляет тело и дух.

Потому люди поздравляют близких с началом Великого поста. Они желают друг другу стойкости и напоминают, что нужно и чего нельзя делать. Хороший способ поддержать человека – отправить по СМС душевное поздравление в стихах или прозе.

Дата каждый раз меняется. Дело в том, что начало Великого поста отсчитывают по Пасхе. В 2020 году ее будут отмечать 19 апреля. До этого времени, согласно церковным канонам, нельзя есть пищу животного происхождения. Есть даже специальный календарь питания, который подсказывает, когда и что можно кушать.

Известно, что монахи обязаны соблюдать максимально строгий пост с сухоядением. В понедельник, среду и пятницу они едят только сырые овощи, фрукты, орехи, грибы. По вторникам и четвергам разрешается употреблять горячие постные блюда. А на выходных можно добавить растительного масла и выпить стаканчик красного вина.

Стоит отметить, что Великий пост делится на два этапа: Четыредесятницу и Страстную седмицу. Значение этих периодов сильно отличается. Первые сорок дней человек должен приближаться к Господу: посещать церковные службы, причащаться, исповедоваться, проводить время в молитвах. А в Страстную седмицу положено вспоминать о жертве Иисуса Христа и последних днях его жизни.

Предлагаем лучшие поздравления для СМС. Их также можно отправить по телефону, в мессенджерах или соцсетях. Друзьям уместнее всего слать прикольные картинки с подписью в стихах или прозе, но помните, что это не время для приколов и шуток.

Для родственников лучше подойдет поздравительная открытка. Впрочем, их точно порадует красивый стих или проза. Как вариант, самому сделать открытку, обработав семейное фото. Возможно, это станет хорошей традицией.

С Постом Великим поздравляю,

Смирения, спокойствия желаю,

Чтоб беды дом ваш обходили,

Дурные мысли – отступили,

Чтоб в богатстве дружно жили,

С Богом счастье находили!

***

Поздравляю с началом Великого поста. Хочу пожелать вам сохранить крепкое здоровье, найти успокоение, гармонию и внутреннее равновесие. Пусть Господь всегда спасает от соблазнов и вдохновляет на правильные поступки.

***

Самый главный Пост Великий!

Всем пора очистить дух,

Обратиться к нашему Владыке,

Ощутить людей вокруг,

Исповедаться в молитве,

И покаяться всерьез.

Ведь не зря в великой битве,

Победил тогда Христос.

***

Поздравляю с Великим Постом! Желаю очиститься, открыться Богу, покаяться и получить духовное облегчение. Прошу прощения за все прошлые обиды и размолвки. Давай вместе с Божьей помощью пройдем это испытание и забудем все дурное.

***

Мы очистим душу от греха

И поверим крепко—крепко в Бога,

Будет вера наша стойка и крепка,

Впереди лишь Православная дорога!

***

В Великий Пост не нужно голодать. Просто 40 дней не кушать мясо. Я верю, ты достойно выдержишь это испытание. Ешь постно, но сытно – и будет тебе счастье.

***

В Великий Пост желаем в душе мира,

Пусть будет жизнь чудесна и красива.

Радости, добра и много сил,

Чтоб каждый день Поста отличным был.

Терпения продержаться Пост Великий,

Пусть будет здоровым каждый близкий.

***

Вот и наступило время Великого поста. Искренне поздравляю, ведь это возможность приблизится к Господу, очиститься от прегрешений и облегчить тело. Пусть же каждый день поста будет в радость, а каждая молитва – музыкой для души.

***

Телу — здоровье, душе — чистота!

Празднуем все мы начало Поста.

Он принесет от грехов очищенье,

Нужно лишь попросить нам прощенья.

Всем соблюдающим пост — поздравок,

Пост — добродетели нужный урок.

Преодолеть себя нужно порой,

Крепитесь душою, соблазны — долой!

***

Поздравляю с Великим Постом! Пусть молитвы и строгая диета избавят от всех проблем и печалей. Пусть тело очистится, а разум обретет долгожданный покой. Желаю чтобы Господь даровал много сил и уверенности в себе. Не забывай благодарить Всевышнего за все хорошее в своей жизни.

***

Вот наступил Великий Пост,

Период этот — ох, не прост,

Чтоб мяса человек не ел

В течение семи недель.

С Постом Великим поздравляем,

И постный стол мы собираем,

Хотим, чтоб силы вам сберег

Вот этот краткий поздравок.

От искушенья берегитесь,

И с чистою душой молитесь.

***

Поздравляю тебя с началом Великого Поста! Желаю, чтобы твое тело и мысли стали легкими, как никогда прежде. Живи в согласии с Богом, самим собой и окружающими. Никогда не печалься и не унывай.

***

Пост — Божественный экзамен,

Недаром послан он Всевышним,

Поможет все пройти нам с вами

Тихая молитва и простая пища.

Великий Пост пусть души очистит,

Смирению научит пусть сердца,

Найдет ведь каждый, кто ищет,

Прощение и веру во Христа.

***

Поздравляем всю вашу семью с началом Великого Поста. Желаем Вам лелеять только чистые мысли, укрепить веру в Господа, жить в мире со всем миром, никогда не враждовать и всегда накрывать щедрый постный стол.

***

Пусть же постится душа

Вместе с телом очень грешным,

И тогда Великий Пост

Будет с пользой и успешным!

Будет жить любовь в душе,

Доброта и всем прощенье,

К неприятностям мирским

Отнесешься ты с терпеньем!

Пусть же Бог в Великий Пост,

От грехов любых спасает,

И сегодня, и весь год

Нежно нас благословляет!

***

Вот пришел Великий Пост. Время, когда Господь дает нам важное испытание для тела и духа. Желаю Вам пройти этот путь до конца, очиститься изнутри и снаружи. Пусть молитвы будут услышаны, ссоры забудутся, появится чувство легкости и душевного спокойствия.

***

Великий Пост не просто дан,

Остановиться нужно,

Ходить почаще в храм,

Очистить тело, душу.

Пусть всем прольётся Божий свет,

На радость и во благо,

Творятся добрые дела,

И будет всем отрада.

***

Великий пост – это время, наполненное смирением и покаянием. Желаю тебе быть стойким до самой Пасхи и не соблазняться запрещенной пищей. Научись радоваться постным блюдам и простым человеческим радостям. Верю, что скоро ты примиришься сам с собой, очистишься изнутри, почувствуешь себя гораздо лучше, чем раньше. Будь крепок в своей вере – и Бог пошлет достойную награду.

Напомним, календарь питания на Великий пост: расписание по дням.

Как сообщала Politeka, Великий пост 2020: что можно и запрещено делать.

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