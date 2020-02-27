Украинцам рассказали, какие нововведения их ожидают уже с 1 марта 2020 года

Об этом пишет Знай.

В первую очередь, украинцам не стоит забывать, что 2020 год станет последним "льготным" годом пенсионного возраста для женщин.

В 59,5 лет на заслуженный отдых смогут уйти только женщины, которые родились с 1 октября 1960 г. по 31 марта 1961 г.

Рожденные позже могут рассчитывать на пенсию лишь в 2021 г., то есть одновременно с мужчинами своего года рождения.

С 1 марта планируют повысить размер пособия по безработице. Это решение было утверждено Фондом общеобязательного государственного социального страхования.

Также на март запланирован новый перерасчет пенсий. Индексацию выплат могут ожидать те пенсионеры, которые получают выплаты: по возрасту — 8,6 млн человек (75,4%); по инвалидности — 1,4 млн человек (12,8%); в связи с потерей кормильца — 0,63 млн человек (5,7%); по выслуге лет (медработники и учителя, которые имеют не менее 30 лет стажа работы по профессии) — 0,619 млн человек (5,4%), а также пенсионеры-военнолужащие и чернобыльцы-ликвидаторы.

Всем остальным следует ожидать общенациональный перерасчет выплат.

Более того, уже с 1 марта 2020 года украинцы смогут ездить на территорию страны-агрессора лишь по загранпаспортам. Таким образом уменьшается время прохождения пограничного контроля каждого гражданина, а данные с загранпаспортов будут считываться специальными приборами.

2 марта украинские банки начнут предоставлять на своих официальных порталах исчерпывающую информацию об услугах: полную стоимость, комиссию, условия досрочного возврата, возможные штрафы и так далее. То есть, банковские услуги станут намного прозрачнее.

А уже летом должны будут появиться калькуляторы для расчета расходов и доходов от услуг. Эти нововведения созданы для удобства украинцев, которые смогут взвешенно подойти к выбору банка, а также оценить достоинства и недостатки предлагаемых условий.

Также март уготовил украинцам длительные уик-энды. В первом месяце весны мы будем отдыхать аж 10 дней. Кроме обычных суббот и воскресений месяца нас ожидает дополнительный выходной, ведь Международный день женщин выпадает на воскресенье, и выходной автоматически переносится на понедельник.

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При разработке документа возникали споры относительно того, будут ли взносы на вторую пенсию принудительными и какую часть от зарплаты они составят. Но в конечном счете, как отмечает эксперт Александр Панченко, был найден компромисс.

"Одна сторона предлагала сделать такие взносы являются добровольными, другое - сделать такие платежи являются обязательными и большими. Поэтому мы нашли компромисс, который заключается в том, чтобы к этому процессу было привлечено две стороны: как работник, так и работодатель", - объяснил он.

Напомним, украинцам пообещали выходить на пенсию раньше.

Как сообщала Politeka, пенсионная реформа в Украине: размер пенсий и условия выплат.

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