Мощный циклон пока не собирается уходить из Украины

Об этом в своем Facebook предупредила синоптик Наталья Диденко, пишет Politeka.net.

По ее словам, сейчас в атмосфере происходит "бог знает что", поэтому украинцы становятся свидетелями перестройки атмосферных процессов.

"28-го февраля в Украине будет так. Ближайшей ночью циклон расположится над Левобережной Украиной и поэтому дожди и мокрый снег ожидаются в центральных областях (кроме Винницкой), в южной части и на Востоке. Осадки будут сопровождаться сильным ветром. Днем циклон покинет нашу территорию, осадки потянутся за ним на северо-восток, лишь незначительная влага еще удержится в восточных областях и коснется Сумщины. Однако сильный ветер днем удержится!", - уверяет украинцев синоптик.

Наталья Диденко также отметила, что в других украинских регионах будет сухая погода, но уже в пятницу в некоторых областях возможен мокрый снег.

"Однако уже днем в пятницу с запада подойдет очередная порция осадков и на Западе Украины ожидается мокрый снег, в Карпатах может быть сильнее. Итак, днем без осадков будет на Севере и в большинстве центральных областей, а также Юг освободится от влажных облаков.

Температура воздуха в Украине в течение дня 28-го февраля будет колебаться в пределах +3+8 градусов, в западных областях будет холоднее, максимально только 0+4 градуса.

Киев завтра попадет в зону, свободную от восточных и западных осадков - ожидается сухая и даже солнечная погода. Ветер западного направления, умеренный.Температура воздуха ближайшей ночью составит 0-2 градуса мороза, завтра днем в столице около +5 градусов", - резюмировала авторитетный синоптик в своем Facebook.

Ранее мы сообщали о том, что буря атакует Украину. По информации ГСЧС, 27 февраля погода значительно ухудшится в украинских регионах. Кроме этого, сегодня ожидаются шквальные порывы ветра.

Так, в южных и восточных областях Украины их скорость будет достигать 15-20 метров в секунду, поэтому спасатели объявили первый уровень опасности.

По всей территории страны, кроме юго-восточных регионов, пройдет небольшой дождь, в Карпатах — с мокрым снегом.

Температура днем 4−9, в южных, восточных, Кировоградской, Днепропетровской областях и в Крыму синоптики обещают до 10−15 градусов тепла.

В Карпатах днем небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, а температура в течение суток 0−5 мороза.

Что касается Киева, то здесь синоптики прогнозируют небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5−10 м/сек. Температура днем +5−7.

Напомним, что аномальная зима падет без предупреждения и добьет украинцев: «Может быть опасно..».

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