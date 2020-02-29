Великий пост, в первую очередь, призван очистить душу человека. Отказ от большинства привычных блюд — это далеко не все, что должен делать постящийся. Это будет бесполезно, если на душе лежит обида или чувство вины. Именно поэтому существует Прощеное воскресенье, когда люди пытаются избавиться от этих «камней за душой».

Прощеное воскресенье — это последний день Масленицы и канун Великого поста. Этот праздник не зафиксирован за конкретной датой календаря и каждый год меняется, в зависимости от Пасхи. В 2020 году Прощеное воскресенье выпало на 1 марта. В этот день в церквях будет читаться Евангелие (Нагорная Проповедь), все присутствующие и служители храма будут просить друг у друга прощение.

Такое духовное очищение должно быть подкреплено исповедью, покаянием в грехах своих. Все слова и поступки в этот день должны идти от сердца, быть искренними. Из-за этого бывает очень трудно правильно попросить прощение, а особенно ответить, тем более, если желания прощать обидчика нет, и душу гложет обида.

Как попросить прощения

Первым делом важно осознать, когда человек искренне извиняется, кается в содеянном, он не просит суда или разбора ситуации, а признает, что доставил боль, и сожалеет об этом. И речь здесь идет не столько о речевой формулировке, правильной фразе или посыле, который принесет плюс в карму. Просить прощение нужно душой и только с благими намерениями.

Каждое извинение изначально отсылается Господу, за грехи и злые помыслы. Так, первым делом просим у Отца сил на покаяние и духовное очищение, исповедуемся, и уже потом обращаемся ко всем, кому когда-либо причиняли боль и страдания. Важно давать себе отчет, что некоторые проступки замечает только один — обиженный, и виновник может даже не знать о том, что причинил негатив. Именно поэтому люди просят прощения у всех своих друзей и близких.

Порой бывает трудно подобрать слова, особенно, если ситуация серьезная. В таких случаях можно позаимствовать примеры с Интернета и вложить в них свой смысл и душу.

«В Прощеном воскресеньи есть тот свет, который открывает глаза на свои злодеяния. Сегодня я многое осознал, прости меня за все, за ту боль, которую я тебе причинил, за обиды и печаль, что ты испытывал(а). Слова трудно подобрать, но, когда говорят сердце и душа, все и так понятно, надеюсь, ты это чувствуешь».

Что такое искреннее извинение? Это не просто осознание своей вины и сожаление о случившемся, прежде всего, это обещание того, что такого поступка, или подобного, даже в мыслях не будет. Далеко не всегда получается выполнить такое внутреннее обещание. Например, «прости, что повысил на тебя голос», скорее всего, это повторится. В таких случаях нужно формулировать мысль более конкретно: «я искренне сожалею, что повысил на тебя голос, и обещаю, что каждый раз буду стараться такое не повторять».

Многие задаются вопросом, а как попросить прощения, если человека уже нет в мире живых? Есть несколько способов. Первый — обратиться к усопшему через Отца небесного, а именно — молитву. При этом, стоит также посетить могилку и попросить прощения в голос. Стоит еще посетить церковь, и поставить свечу за упокой.

Интересный факт, что обычай просить прощение перед постом пришел к нам из древнего Египта (по некоторым данным из Палестины). Когда монахи отправлялись в пустыню на сорокадневный пост, наследуя пример Иисуса Христа, они как перед смертью (из-за грядущих опасностей) просили друг у друга прощения. Это лучший ответ на вопрос: «как лучше попросить прощение», — словно отправляясь в последний путь.

Как и что отвечать на извинения

В Прощеное воскресенье запрещено отказывать просящим прощения. Это правило порой вызывает серьезные внутренние конфликты у людей, например, «ну как же я его прощу, ведь он убил мою собаку». В этом случае нужно понять одну истину, что все мы грешны, и не нам судить друг друга, и предстанем мы пред Господом, Великий суд нас ждет.

Так, на слова просящего нужно отвечать: «Бог простит, и я прощу», «Бог тебе судья, не я, я зла на тебя не держу, и не обижаюсь, ведь все мы грешны, и это хорошо, что ты покаялся, и ты меня прости, за злость, что я испытывал».

Ответить позитивно можно и когда злоба кипит внутри, но все это должно быть максимально искренне и честно, например, «я очень зол на тебя, но это не оправдывает меня, я принимаю твои извинения, и надеюсь, что они были искренними».

Также нужно понимать, что далеко не каждый знает, как просить прощения, и может наговорить много лишнего, поддавшись эмоциям. Учитывая это, нужно заранее подготовить несколько красивых уловок, чтобы избежать неловких ситуаций. Такими уловками могут быть шутки, тематические стишки или простые фразы, например, «я все понимаю, и вижу, что ты искренен со мной, я не держу на тебя зла, и также прошу простить меня».

Что можно и чего нельзя делать в Прощеное воскресенье

Что нельзя делать на Прощеное воскресенье, так это оставаться с «камнем за душой». Отпуская обиды, вы не только очищаете свою душу, но и снимаете огромную нагрузку из организма (согласно психосоматическим исследованиям). Кроме того, запрещено: пить алкоголь, сквернословить, объедаться, жаловаться, ссориться, спать до полуночи (чтобы избежать нападения лихорадки-кумохи). Попрощаться с Масленицей нужно со светлыми мыслями и чистим сердцем.

Также многих интересует вопрос: «можно ли работать»? Ответ очевиден — нет, лучше избежать любых дел, даже по дому (кушать готовить можно). Лучше сосредоточиться на развлечениях и сжигании чучела, ибо Масленица завершается именно этим масштабным действием, провожанием зимы и зла, очищением дороги весне и урожаю.

Главное, что стоит делать в этот день, это радоваться и отдыхать. Можно также поздравить всех с Прощеным воскресеньем, отправить родным и близким красивые открытки и пожелания. Какое отправить пожелание? Например, очистить душу и тело от зла, болезней, негатива, быть счастливыми, ангельской защиты и т.д.

Также можно высматривать приметы, будет ли тепло или холодно, стоит ли ждать хороший урожай. Такие традиции сохранились еще с языческих времен, поэтому не стоит недооценивать умы наших предков. Они точно могли предугадать, какого числа пойдет снег, или наступят морозы.

Напомним, Прощеное воскресенье 2020: душевные извинения, поздравления в стихах и прозе.

Как сообщала Politeka, Великий пост 2020: что можно и запрещено делать.

Также Politeka писала, Великий пост 2020: поздравления для верующих в стихах и прозе.