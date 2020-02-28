В Верховной Раде вновь подняли тему русского языка и его изучения в школах и вузах Украины

Как передает Politeka.net, с такой инициативой выступили нардепы от "Слуги народа" Максим Бужанский и "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олег Волошин.

Они предлагают отменить норму Закона о государственном языке, которая с 1 сентября 2020 года ликвидирует обучение на языках национальных меньшинств, предоставив это право лишь коренным народам, статус которого в Украине есть лишь у крымских татар.

Такое законопроект вызвал противоречивую реакцию в Украинцев. Для некоторых такая идея показалась непринятой, но были и те, которым эта идея понравилась.

"В Украине только украинский язык!! Кому российского не хватает пусть валит в Россию, они всех принимают себе подобных ...", "Язык, флаг, герб, гимн должны быть государственными. В быту пусть говорят как хотят. В законе в школе разрешается изучать, как второй иностранный язык.", "Да, потому что это международный язык, такой же, как и английский.", "При чем здесь Путин, политика к изучению языка? Во время второй мировой немецкий учили, понимая, что язык не при чем", "Только тогда, когда в России будет украинский", Обязательно нужны, " и своего навчайтесь, и чужого не цурайтесь" Тарас Григорьевич Шевченко.", - писали пользователи сети.

Напомним, Мендель вляпалась в языковой скандал и сразу же поплатилась, позорные кадры: Зеленскому будет стыдно.

Как сообщала Politeka, скандал разразился в киевской школе: "Нельзя преподавать на украинском".

Также Politeka писала, что Полякова сцепилась со слугой народа в прямом эфире: "Вы украинец или россиянин?"