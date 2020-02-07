Украинская певица Оля Полякова раскритиковала нардепа от "Слуги народа" Максима Бужанского из-за языка
Как передает Politeka.net, перепалка произошла в эфире ток-шоу "Право на владу". (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца )
Бужанский традиционно отстаивал право свободно общаться на русском языке и закрепить это в Конституции Украины, в частности, он высказал мнение, что власти правильно было бы отменить норму, которая требует закрытия всех школ в Украине, где обучение проходит на русском языке.
На это Полякова нашла ответ.
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"Потому что в Украине должна быть национальный язык, а вы себе говорите хоть на китайском! В Украине должна быть своя национальная речь! Этот вопрос самоидентификации! Вы кто вообще: украинец или русский? Ну, кто вы, скажите ?! Кто?!" - не выдержала Полякова.
Во время ток-шоу певица также заявила, что разжигая ненависть на почве языка и сталкивая людей лбами, политики на самом деле таким образом отвлекают внимание украинцев от гораздо более важных проблем.
Артистка также пожаловалась на украинские законы. По ее словам, известные авторы пишут на русском, чтобы продавать песни в России, так как там они каждый месяц получают роялти. В Украине таких поблажек нет и потому многие музыканты просто уезжают в соседнюю страну.
Напомним, Полякова засветилась со знаменитым красавчиком.
Как сообщала Politeka, в сети пожаловались на проблему с украинским языком.
Также Politeka писала, что скандал вокруг приключений "Мисс Львов" в Москве вышел за рамки.