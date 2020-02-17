Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель не смогла найти статью на украинском языке

Мендель в социальных сетях написала пост о Зеленском и прикрепила статью Deutsche Welle на русском языке. Она решила использовать российский и для поста, раз статья была на русском. Об этом пишет Знай.юа.

"Можно ли говорить о войне, шутить и при этом выглядит достойно. Владимир Зеленский показал в Мюнхене, что владеет этим непростым искусством. Новый президент Украины впервые принял участие в престижной Мюнхенской конференции по безопасности, причем в условиях, о которых его предшественнику Петру Порошенко в предыдущие годы приходилось только мечтать", - написала Мендель.

В комментариях у нее спросили, почему на русском языке, на что Юлия сразу ответила.

"Приветствую. Кажется, ты все 6,5 лет, которые мы работали в одном ньюсруме, разговаривала на русском языке. Странно слышать такой вопрос от русскоязычной киевлянки. С другой стороны, я не нахожу украинским языком этот блог. Возможно, его сделали русским, чтобы его могли прочитать больше людей в мире. Ведь DW - иностранное медиа, которое пытается охватить иностранную аудиторию. Но, если ты найдешь эту статью на украинском, буду благодарна", - написала Мендель.

Но статья оказалась и на украинском языке в DW. После этого Мендель потерла комментарии и свой пост.

Сообщалось, что пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель всего за несколько месяцев могла бы купить квартиру в Киеве.

«В 2019 году пресс-секретарю президента Украины Юлии Мендель начислена заработная плата в сумме 370 563,02 гривны. С 1 января 2020 года должностной оклад по должности пресс-секретаря президента Украины составляет 27 187 гривен», - говорится в сообщении.

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