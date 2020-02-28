Возможное назначение Сергея Тигипко на должность премьер-министра будет фатальным для Зеленского

Об этом в программе «Не добрый вечер» заявил телеведущий Игорь Лесев (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца).

«Формально, нас сейчас пытаются изнасиловать. Впихнуть невпихуемое. Назначить Сергея Тигипко премьер-министром. Тигипко персонаж очень странный в нашей истории и во многом роковой. Я вот до сих пор уверен, назначь Кучма именно его преемником, а не Януковича, история нашей страны сложилась бы по-другому. Не в том плане, что Тигипко какой-то крутой перец, нет. Просто он никогда не раздражал так, чтобы вот совсем. И он всегда со всеми. С комсомолом, с Коломойским, с Лазаренко, Януковичем, Тимошенко – вот со всеми. Такое себе мыло между двумя половинками. И он даже как олигарх не раздражает. А ведь Тигипко – он олигарх. Солидный бабловый мужик», - отметил он.

Лесев утверждает, что возможное назначение Тигипко является «маленьким государственным переворотом».

«Возможное назначение Тигипко премьером – это маленький государственный переворот. Мы с вами голосовали не за Тигипко, и не за партию, которая экс-регионала сделает премьером. Но вот какое дело. Мы ведь и за Гончарука не голосовали. Мы вообще не знали, кто это такой. И за порохоботов Милованова и Бородянского тоже не голосовали. А поди ж ты, они в правительстве. И за Авакова мы тоже не голосовали. Хотя бы потому что это символ прошлого режима», - подчеркнул он.

Однако президент Украины, утверждает Лесев, пошел не по «желтому кирпичу», а выбрал другую дорожку.

«Даже проводя кучу системных ошибок, у Зеленского нет права на ошибку фатальную. А Гончарук – это не просто фатальная ошибка. Это жо*а. Во всех смыслах этого слова. Вот у каждого из нас нет никаких шансов выиграть Олимпиаду по бегу. Вот на любую дистанцию – 100 метров, четыреста, марафон. И вы сами понимаете, почему. Потому что это тренировки, образ жизни, состояние здоровья. 8Но когда я говорю «нет никаких шансов» надо добавлять наречие «теоретически». Ну потому что в мире случается чудо. Вот вы прибежали последним, а у всех конкурентов выявили допинг. Вы понимаете, о чем я? Если у вас есть ноги, вы теоретически можете стать олимпийским чемпионом по бегу», - подчеркнул он.

Напомним, телетайп: потенциальное назначение Сергея Тигипко как повод для обобщений.

Также Politeka писала, что Спивак резко высказался о возможном назначении Тигипко: "Зачем тогда нужен премьер?".

Politeka ранее сообщала, что "Об Авакове уже не вспоминают": Снегирев назвал главного конкурента Тигипко за кресло премьера.