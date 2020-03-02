Цель любого поста — приблизиться к Богу, очистить душу и тело от грехов, оздоровиться. Временный отказ человека от привычных вкусных блюд — настоящее испытание, которое ведет к переосмыслению своей жизни и приоритетов, к просветлению. Но не стоит забывать, что у всего должны быть разумные рамки, чтобы не навредить здоровью.

Великий пост является самым строгим, продолжительным и трудным. В его основе лежит следование за Иисусом Христом, который постился 40 дней в пустыне. Каждый год даты начала и окончания Великого поста меняются, что непосредственно зависит от Пасхи. В 2020 году начало выпало на понедельник 2 марта, а окончание на субботу 18 апреля, накануне Светлого Воскресения Христово — Пасхи.

Кроме Четыредесятницы (40 дней), в Великий пост входит Страстная седмица (7 дней) — неделя перед Пасхой, в честь памяти последних дней земной жизни нашего Спасителя, его страданий и смерти за грехи наши. Так, всего постящимся предстоит пройти испытание голодом сроком в 48 дней. Всем верующим рекомендуется воздерживаться от блюд, в которых содержится мясо, рыба, молоко и яйца. На каждый день существуют свои ограничения и дозволения. Под общие правила не попадают беременные женщины, больные, малыши и странствующие путники.

Общие правила Великого поста

Изначально стоит отметить, что любые нормы относительно строгого поста, излагаемые церковью, относятся к монахам, священнослужителям и послушникам. Обычные миряне всегда советуются со своим духовным наставником и постятся не так строго, ибо монастырский устав подойдет далеко не каждому. Например, если у человека во время поста возникают трудные жизненные обстоятельства, проблемы со здоровьем, он всегда может исповедоваться и соблюдать ту диету, которую приписал лечащий врач.

Как правило, миряне не практикуют сухоядения и абсолютный отказ от растительного масла во все будние дни (возможно, лишь в определенные даты). Кто-то отказывается от рыбы, другие наоборот, укрепляются ее мясом и другими морепродуктами.

Таким образом, все церковные нормы относительно Великого поста носят лишь рекомендательный характер. Чтобы не навредить себе и своим близким, лучше обуславливать все ограничения в еде с диетологом или другим специалистом. К примеру, некоторые люди отказывают себе в мясе, сладостях, алкоголе и некоторых других продуктах, отдавая дань уважения своей вере.

Общие правила Великого поста:

первая и последняя недели самые строгие (2 марта и 17 апреля верующие и вовсе отказываются от еды);

практически весь период Великого поста не рекомендуется употреблять продукты животного происхождения (скоромные);

в будние дни, постящиеся едят лишь раз сутки (по вечерам);

по выходным прием пищи осуществляется несколько раз в день (принимается обед и ужин);

во все понедельники, среды, также пятницы нужно принимать холодную пищу (о масле можно забыть);

вторник и четверг — разрешается кушать горячую пищу, но опять же без масла;

каждая суббота и воскресенье считаются разгрузочными — можно принимать еду с растительным маслом, а также с небольшим количеством натурального виноградного вина (исключение — суббота Страстной седмицы);

великая суббота является для многих верующих испытанием силы духа, ибо те стараются не есть до наступления самой Пасхи.

Важно: простой человек, который ежедневно сжигает огромное количество калорий, посещая работу, спортзал, школу или университет, не должен «сидеть» на одном лишь хлебе и воде, кушая один раз в день. Это может не просто негативно повлиять на здоровье, но и привести к анорексии, вызвать необратимые последствия в организме. Обычным верующим, которые хотят принять участие в Великом посте достаточно придерживаться стандартного постного меню, а также стараться не грешить.

Календарь питания на каждый день

В первую неделю Великого поста 2020 (с 2 по 8 марта) человеку придется постараться, чтобы не сорваться:

2 марта (понедельник) — разрешено пить одну лишь воду;

3 марта (вторник) — начало сухоядения (это значит, что разрешено есть только сырую пищу без наличия масла, это могут быть фрукты и овощи, разных сортов орехи, натуральный мед, черный хлеб);

4-6 марта (по пятницу) — сухоядение;

7 марта (суббота) — горячая еда с возможностью добавить масла;

8 марта (воскресенье) — горячая еда, можно также не только разбавить ее маслом, но и выпить вина.

Вторая неделя (в 2020 году пройдет с 9 по 15 марта), как утверждают многие верующие, которые уже проходили Великий пост, это самый сложный период. Организм и разум пытаются объединиться с одной лишь целью — плотно покушать. График питания следующий:

9 марта (понедельник) — стандартное сухоядение;

10 марта (вторник) — постящиеся получают возможность покушать горячего, но без масла;

11 марта (среда) — сухоядение;

12 марта (четверг) — горячая еда, без добавления масла;

13 марта (пятница) — сухоядение;

14 и 15 марта (выходные) — горячая пища с возможностью добавить масла, в воскресенье также позволено выпить вина.

Третью неделю (которая длится с 16 по 22 марта) пережить уже легче, но из-за нехватки полезных веществ, белков, жиров и углеводов, организм может отказаться полноценно функционировать. Некоторые отмечают слабость, быструю утомляемость, головокружения, заторможенность, общее снижение функциональных способностей мозга. График:

16 марта (понедельник), 18 марта (среда) и 20 марта (пятница) — сухоядение;

17 марта (вторник) и 19 марта (четверг) — горячая пища, без возможности добавить масла;

21-22 марта (выходные) — все по стандарту, можно покушать горячего с маслом, а также в воскресенье попробовать немного виноградного вина.

Четвертая неделя (23-29 марта) ничем не примечательна, и начинается с сухоядения (понедельник 23 число). К этому дню большинство постящихся уже привыкло к жесткой диете, организм постепенно адаптировался к такому образу жизни. График:

24 и 26 марта (вторник и четверг) — горячие блюда без добавления масла;

25 и 27 марта (среда и пятница) — сухоядение;

28 и 29 марта (выходные) — горячие блюда с маслом, заключительный день с вином.

В пятую неделю (с 30 марта по 5 апреля) стоит подбодрить организм более разнообразными блюдами, которые принесут в организм новые полезные вещества и витамины. График традиционный, начинается неделя с сухоядения (30 марта — понедельник). Далее необходимо чередовать: вторник (31 марта) — горячие блюда, среда (1 апреля) — сухоядение, и т.д. Выходные также стандартные (горячие блюда с маслом), возможность выпить вина в воскресенье.

Шестая неделя будет более приятной (6-12 апреля). Понедельник ничем не примечательный, стандартное сухоядение. А вот вторник (7 апреля) будет Благовещение, всем постящимся разрешается не просто горячая пища, но также и растительное масло, рыба. Другие дни шестой недели:

8 и 10 апреля (среда и пятница) — сухоядение;

9 апреля (четверг) — горячие блюда без добавления масла;

11 апреля (Лазарева суббота) — все та же горячая пища с маслом, а впридачу — рыбья икра;

12 апреля (Вербное воскресенье, Вход Господень в Иерусалим) — кроме уже привычной горячей пищи с возможностью добавить растительного масла и выпить вина, разрешается кушать рыбу.

Седьмая неделя, также называется Страстной (с 13 по 19 апреля) — финишная прямая, долгожданный завершающий этап самого трудного поста в году. График на семь дней:

13 и 15 апреля (понедельник и среда) — сухоядение;

14 и 16 апреля (вторник и четверг) — горячая еда без масла;

17 апреля (пятница) — запрещено кушать, дозволено пить одну лишь воду;

18 апреля — завершающий день Великого поста, — стандартное сухоядение.

Источник: glavred.info

19 апреля христиане встретят Пасху, когда можно будет кушать все, чего душа пожелает. Но не стоит переедать, ибо телу будет очень трудно все переварить. Теперь вы знаете, какое питание ждет постящихся. Чтобы не забывать, какого числа что можно кушать, лучше составить график и специальную диету. Таблица, размещенная на стене, поможет также морально настраиваться.

Чтобы лучше прожить столь трудный период, стоит выписать рецепты, попробовать заранее, какие постные блюда вкуснее. Если получится удержаться от еды в первый день, то и в дальнейшем не должно возникнуть серьезных моральных трудностей.

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