Этот продукт очень любят украинцы и едят его чуть ли не ежедневно

Ученые же назвали его самым опасным в мире и самым вредным для здоровья.

Американские специалисты провели ряд исследований и «поставили крест» на жаренной картошке и картофельных чипсах, признав их самыми опасными и вредными для фигуры и здоровья человека, пишет медицинское издание Health Affairs.

«Жареная картошка – один из основных продуктов, которые наиболее тесно связаны с увеличением веса. Пакет чипсов — одна из худших вещей, которые мы позволяем себе, когда пытаемся сбросить вес», — заявили ученые из США.

Они напомнили, что люди, следящие за своим питанием и придерживающиеся диеты, должны избегать употребления названных продуктов. Дело в том, что, пояснили эксперты, картофель имеет высокую калорийность и при этом обладает очень низкой питательной ценностью.

То есть, когда человек поест картошки, то чувство голода у него исчезнет лишь на небольшой срок, а вскоре опять появится чувство голода.

«В чипсах мало витаминов и минералов, они задерживают воду и отложение жира на животе», — утверждают специалисты. Они добавляют, что чипсы еще и вредят здоровью. Например, если часто их есть, то есть риск заработать повышенное давление. А это, в свою очередь, может привести к гипертензии, инсульту и даже инфаркту.

Как сообщалось ранее, непереносимость молока и молочных продуктов перестанет быть проблемой благодаря науке.

В Норвегии 1−3% населения страдает от аллергии на молоко и молочные продукты. Людям с непереносимостью лактозы необходима альтернативная замена. Исследователь из Лундского университета (Швеция) Ева Торнберг занялась разработкой картофельного молока.

«Одной из проблем, вызывающих беспокойство, является обогащение молока из картофеля необходимыми омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами, которые в основном содержатся в жирной рыбе», — отметила Торнберг.

Омега-3 кислоты полезны тем, что они устраняют негативные последствия вредных жирных кислот и нейтрализуют продукты их окисления в человеческом организме.

Технически сложно преобразовать растительную основу в сливочный продукт, к примеру, молоко. Это связано с тем, что растительные белки труднее извлекать, чем животные.

Торнберг обнаружила, что сливочность может быть достигнута, если белок и крахмал в картофеле нагреть определенным образом и смешать с рапсовым маслом, богатым омега-3 жирными кислотами.

По словам ученой, в состав картофельного молока будет входить 6% рапсового масла. Это означает, что 250 мл альтернативного молока покроет половину ежедневной нормы омега-3. Кроме того, новый молочный продукт не содержит аллергенов.

В будущем картофельное молоко будет продаваться как альтернатива обычному молоку, йогурту, крему и мороженому.

Напиток уже протестировали в лабораторных условиях, поэтому, вероятно, он поступит в продажу уже совсем скоро.

Напомним, Комаровский рассказал о вероятности появления аллергии у здоровых людей.

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