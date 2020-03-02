Каждый год сильные духом христиане избавляются от грехов и очищают организм от негатива путем ограничений в еде во время постов. Самым жестким постом является Великий, когда список дозволенных блюд очень ограниченный. Но стоит отметить, что заключается эта традиция не в подрыве своего здоровья голодовкой, а наоборот, его укрепление за счет специальной диеты и правильного питания, о котором поговорим далее.

Кроме строгости, Великий пост является наиболее продолжительным и состоит из семи недель. Первые 40 дней называются Четыредесятницей, когда последователи Иисуса Христа пытаются повторить его сорокадневный пост в пустыне. Последняя неделя — Страстная седмица, накануне Пасхи, посвящена последним дням Спасителя на земле.

Великий пост начинается каждый год по-разному, что непосредственно зависит от даты Пасхи. В 2020 году открытие пришлось на 2 марта (понедельник), а окончание на 18 апреля (суббота). Самыми трудными будут первая и последняя недели поста, два дня придется провести на одной лишь воде. Запрещено принимать такой вызов детям, беременным женщинам, больным, не рекомендуется также странствующим путникам.

Правила Великого поста

Прежде чем подбирать себе список постных блюд стоит тщательно изучить общие правила Великого поста, что и когда придется есть. При этом стоит сразу отметить, что по всей строгости постятся послушники, монахи и священнослужители. Обычные миряне обсуждают свою индивидуальную диету с духовным наставником и диетологом. Список основных законов Великого поста относительно приема пищи:

запрещено принимать продукты животного происхождения (есть несколько дней исключений);

в будние дни, постящиеся едят один раз (вечером), блюда чередуются: в понедельник, среду и пятницу — сухоядение без масла, во вторник и четверг — горячая пища, но также без масла;

по субботам и воскресеньям разрешается кушать блюда с растительным маслом, в заключительный день недели также дозволено выпить вина (кроме Страстной седмицы), прием пищи осуществляется дважды: в обед и вечером.

Обязательно стоит рассчитать свою дневную норму потребления калорий и подбирать диету так, чтобы не уходить в минус. Например, если человек строитель, его расход превышает 350 кКал в час. Такой баланс необходим для того, чтобы не исхудать во время поста и не подорвать свое здоровье нехваткой полезных веществ. Большинство белков, жиров и углеводов мы можем получать и соблюдая пост. При этом, количество приемов пищи стоит все же увеличить.

Питание на Великий пост: примеры вкусных блюд и рецепты

Самые полезные блюда, которые принесут организму максимум полезных веществ, — приготовленные на пару или гриле. Особой популярностью во время поста пользуются: картофель, грибы, капуста, фасоль (как заменитель мяса для получения белков), рис и гречка, различная постная выпечка, в том числе блины, манка (как универсальная крупа, из которой можно приготовить широкий список блюд).

Овощи и фрукты. Их можно варить, тушить, запекать. Они должны составить основу постного питания. На столе всегда должна быть морковь, свекла и картофель, капуста (в том числе квашеная) и огурцы, кукуруза и горошек (в любом виде). Источниками клетчатки и витаминов также являются яблоки, бананы, цитрусовые и гранаты. Важно понимать, чем разнообразнее стол, тем больше необходимых веществ получит организм.

Постные супы (первые блюда). Чтобы не подорвать организм во время поста, на столе обязательно должны быть жидкие горячие блюда. Небольшой список возможных вариантов:

овощной суп с хлопьями (ингредиенты на свой вкус, можно использовать такой рецепт: одна крупная морковь, 100 грамм овсяных хлопьев, немного лимонного сока, 100 гр. чернослива, одно зеленое яблоко, 2-3 столовых ложки нерафинированного орехового масла, пряности);

(ингредиенты на свой вкус, можно использовать такой рецепт: одна крупная морковь, 100 грамм овсяных хлопьев, немного лимонного сока, 100 гр. чернослива, одно зеленое яблоко, 2-3 столовых ложки нерафинированного орехового масла, пряности); овощной рассольник (несложный рецепт: две небольших луковицы, 70 грамм сухих грибов, пять средних по размеру соленых огурцов, одна морковь, четыре картофелины (среднего размера), один граненный стакан перловки, один стакан рассола огуречного, две столовых ложки растительного масла (если поститься не по всей строгости), 70 гр. корня сельдерея, приправы (1 лавровый лист, горсть душистого перца, пучок петрушки и укропа);

(несложный рецепт: две небольших луковицы, 70 грамм сухих грибов, пять средних по размеру соленых огурцов, одна морковь, четыре картофелины (среднего размера), один граненный стакан перловки, один стакан рассола огуречного, две столовых ложки растительного масла (если поститься не по всей строгости), 70 гр. корня сельдерея, приправы (1 лавровый лист, горсть душистого перца, пучок петрушки и укропа); вермишелевый суп (традиционная лапша с добавлением разных овощей: лук, помидоры или томатная паста, болгарский перец, возможно чеснок и зелень);

(традиционная лапша с добавлением разных овощей: лук, помидоры или томатная паста, болгарский перец, возможно чеснок и зелень); грибной суп (рецептов очень много, например, можно взять лисички, шампиньоны и др., добавить немного картофелин, крупы или макарон, зелени, специй, лука, и проварить все на среднем огне).

Вторые блюда, каши. Основополагающая составляющая постного рациона. К сожалению, добавить в нее масла, молока, сыра, сметаны нельзя, но можно реализовать ряд других креативных идей.

Гречневые тефтели с грибами.

Ингредиенты: 200 грамм гречневой крупы, 100 грамм шампиньонов, четыре ложки томатной пасты, четыре ложки пшеничной муки (высшего сорта), одна луковица средних размеров, немного растительного масла, зелень, соль и перец по вкусу.

Способ приготовления: варим гречку, поджариваем грибы с луком, после все пропускаем через мясорубку, добавляем муку и формируем тефтельки. Далее нужно обвалить их в муке и поджарить на растительном масле. Разводим немного томатной пасты водой, подсолить, выложить тефтели и томить еще пять минут на среднем огне.

Картофельные котлеты.

Нам понадобится: 6-8 картофелин, одна луковица, растительное масло, несколько столовых ложек пшеничной муки высшего сорта, щепотка паприки, соль и перец по вкусу.

Способ приготовления: варим обычное пюре, обжариваем лук, тщательно все перемешиваем (в процессе добавляем специи), формируем из получившегося котлеты, обваливаем их в муке и поджариваем до румяной корочки.

Рулеты с грибами.

Ингредиенты: 120 мл. воды, 150 грамм пшеничной муки, 200 грамм белых грибов, одна луковица, одна морковь, две столовых ложки томатной пасты (растительное мало для жарки, укроп и соль для вкуса).

Способ приготовления: замешиваем тесто и даем ему постоять 25 минут. Параллельно обжариваем мелко порубленный лук, грибы, после добавляем еще морковь (на 2-3 минуты). Раскатываем тесто, смазываем начинкой, что получилась, сворачиваем рулетом, нарезаем на небольшие кусочки и выкладываем на глубокой сковороде. Разводим томатную пасту в воде или берем просто томатный сок, заливаем наши заготовки и оставляем на среднем огне на 20 минут.

В нестрогие постные дни для обычных мирян духовными наставниками разрешается рыба, рыбные продукты и растительное масло. Поэтому не стоит пренебрегать столь полезными продуктами. Из них также можно приготовить огромное количество вкусных блюд. Важно избавиться от жирных сладостей, шоколада, непостной выпечки, любого фаст-фуда и алкоголя (кроме вина по воскресеньям, это разрешено).

Приготовить в домашних условиях можно и различные сладости.

Овсяное печенье

Для этого нам понадобится: 1.5 стакана овсяных хлопьев, несколько бананов, пару столовых ложек меда, пол стакана грецких орехов (главное, чтобы не попала кожура, ибо можно надломить зуб), пол чайной ложки молотой корицы, пол чайной ложки соды, одна чайная ложка лимонного сока.

Способ приготовления: измельчаем хлопья в блендере (в муку), бананы стоит взять переспелые, раздавить их, добавить туда лимонный сок и вязкий мед (не стоит его разогревать при больших температурах). Смешиваем все ингредиенты, возможно добавляем изюм, и лепим влажными руками печенье, выкладывая на противень, заранее застеленный пергаментом. Печь нужно при 180 градусах 20-30 минут (до появления золотистого цвета).

Таким вот образом, можно сделать любое постное блюдо вкусным и полезным. Новичкам лучше создать свой личный календарь, расписав диету по дням. Если придерживаться такого графика, получится избежать соблазнов «соскочить» с поста и наесться вредной и запрещенной пищи. Заменяйте продукты, например, ешьте рыбу и грибы вместо мяса, побольше салатов для получения витамин и клетчатки.

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