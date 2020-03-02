Великий пост является одним из самых строгих. Для христиан это время великого очищения. Церковь диктует много правил, в которых легко запутаться. Мы расскажем вам, как появился Великий пост, зачем он нужен, когда начинается, сколько нужно поститься, что можно и что запрещено делать в процессе.

Когда будет Великий пост в 2020 году

Перед началом Пасхи христиане всегда постятся 48 дней. В этом году она приходится на 19 апреля. А значит, Великий пост начинается 2 марта. И длится включительно до 18 апреля. Стоит отметить, что последняя неделя (с 13 по 18 апреля) называется Страстной седмицей. Ее обычно отделяют от Святой четыредесятницы.

История Великого поста

Очень много лет назад держать сорокадневный пост нужно было не христианам, а язычникам. Такое испытание проходили люди, которые хотели принять веру и креститься. Речь идет о временах, когда христиан было еще очень мало. И крестили больше не детей, а взрослых.

Период в 40 дней выбран не случайно. Именно столько постился в пустыне Иисус Христос после Крещения в Иордане.

Поменять веру – это непростой поступок. Ведь человеку нужно изменить всю систему своих убеждений. А также доказать, что он готов принять Господа в свое сердце. Для этого язычники совершали настоящий подвиг – строгий пост. Они не только ограничивали себя в еде, но усердно молились и учили священное писание.

Не секрет, что Крещение имеет большое значение в христианской религии. Раньше крестили только в строго отведенные дни. Одним из таких была Великая суббота накануне Пасхи. Так и получилось, что большинство людей постились именно за 40 дней до Пасхи.

Со временем уже крещеные верующие тоже начали поститься, чтобы поддержать новичков и не вводить их в соблазн своим питанием. Но не вместе с язычниками, а в Страстную седмицу. Во время поста из солидарности было принято молиться о людях, которые собираются принять христианство.

Так исторически сложилось, что в Великий пост входят две разные части: Святая четыредесятница и Страстная седмица. Некоторые священники объясняют так: первые 40 дней человек идет навстречу к Богу. А во время Страстной недели Иисус сам идет к людям через свое распятие, смерть и ад. А к Пасхе он все преодолевает и сметает преграды между людьми и Господом.

Известно, что во втором веке нашей эры верующие постились 40 часов перед Пасхой, полностью отказываясь от еды. Затем некоторые церкви предложили ввести 6-дневный пост в честь Страстной недели. Это период в Новом завете, в течение которого состоялась Тайная вечера, суд, распятие и воскрешение Иисуса Христа. Но столько голодать согласились не все.

40-дневный пост официально утвердили в пятом веке, как обязательный для всех христиан. Церковь ввела строгий режим питания: в первые два дня недели запрещено есть и пить. После этого постующие переходили на сухоядение (только хлеб, вода и овощи) раз в день. А все свободное время проводили в молитвах.

Долго спорили по поводу выходных. В итоге разрешили есть дважды в день, добавлять в еду растительное масло и выпивать стакан вина. Сейчас правила чуть менее строгие.

Правила и традиции Великого поста

Во время Великого поста не принято веселиться и гулять. Напротив. стоит воздержаться от всевозможных соблазнов, сдерживать свои желания, больше молиться и ходить в храм. Запрещается есть животные продукты. В том числе: мясо, яйца, молоко, сливочное масло, сало и рыба (тут есть нюансы). Список того, что можно есть в Великий пост, довольно короткий: это овощи, фрукты, орехи, грибы.

Запреты меняются по дням недели. По церковным канонам, в первый день поста, 2 марта, запрещена любая еда. Потом четыре дня нужно придерживаться сухоядения. Можно кушать хлеб, а также овощи, фрукты и орехи, но только в сыром виде. Правда, нельзя заправлять все это маслом, даже растительным.

Сухоядения также придерживаются каждый понедельник, среду и пятницу. В остальные дни (вторник и четверг) вместе с хлебом и сырыми овощами-фруктами можно есть постные супы, каши и другие горячие блюда. А вот по субботам и воскресеньям можно побаловать себя и близких едой с растительным маслом.

Во время Великого поста отмечают несколько крупных праздников: Благовещение (7 апреля), Лазарева суббота (11 апреля) и Вербное воскресенье (12 апреля). В эти числа можно есть рыбу и выпить бокал красного вина. Чтобы не упустить такой шанс – каждый день заглядывайте в календарь.

Таких строгих требований обязаны придерживаться только монахи. Верующих-мирян не заставляют поститься по календарю. Им так же нельзя употреблять алкоголь и животную пищу. Зато можно не придерживаться правил сухоядения и кушать горячие блюда из овощей, фруктов, грибов, орехов и растительного масла, независимо от дней недели.

Беременным женщинам, солдатам, тяжелобольным людям и детям до 12 лет разрешено не поститься.

Важно понимать, что пост – это не просто жесткая диета перед Пасхой. Его главное предназначение – покаяться в грехах, очиститься духовно и телесно, а также укрепить связь с Богом. Если все делать правильно, пост дает спокойствие и хорошее настроение на долгое время.

В этом христианам очень помогает покаянный канон Андрея Критского, который состоит из двухсот пятидесяти песнопений – тропарей. Священнослужители зачитывают их все в четверг пятой недели поста во время утренней службы. А также по частям во время первой недели. Тропари Андрея Критского призваны привести человека к покаянию в молитве.

Великий пост играет большую роль в православии. Для него единственного ввели особую манеру ведения церковных служб. Священники поют иначе, чем в другие дни, а также зачитывают особые постовые молитвы.

Обязательно нужно исповедоваться и причаститься. Кроме того, следует молиться не реже двух раз в день: утром и вечером. И обязательно слушать проповедь в храме.

Что нельзя делать во время Великого поста

Как уже писали выше, пост – это период серьезных ограничений. Со 2 марта и до самой Пасхи христианам запрещено венчаться в храмах. Можно даже не обращаться с такой просьбой к священникам. Чтобы заключить брак по всем правилам, жениху и невесте придется ждать минимум до Пасхи.

Нельзя ходить в развлекательные заведения: в театры, рестораны, кино, клубы, концертные залы и даже стадионы. Кроме того, лучше пореже включать телевизор и заглядывать в Интернет. И уж тем более не стоит смотреть юмористические программы. Хороший повод, чтобы заняться самообразованием или подумать о своих прошлых поступках.

Нельзя лениться, уклоняться от рабочих обязанностей и дел по хозяйству. Есть много праздников, когда православные традиции запрещают физический труд. Но это не тот случай. Напротив, работа дисциплинирует людей, прогоняет праздные мысли и способствует духовному очищению.

Нельзя поддаваться негативным эмоциям: злиться, гневаться, ругаться, завидовать и т.д. Во время Великого поста нужно подумать о своих ближних, постараться наладить мирные отношения с врагами или хотя бы не провоцировать новые конфликты.

Нельзя ссориться с окружающими, особенно - с близкими. Это гарантированно оставит неприятный отпечаток в душе каждого верующего.

Запрещена интимная близость. Даже мужу и жене рекомендуется воздержаться от постельных утех. Лучше сосредоточиться на духовной близости. Одна из основных заповедей гласит: “Не прелюбодействуй”. А в Великий пост измены порицаются особенно строго.

Напомним, когда наступит православная, католическая и еврейская Пасха в 2020 году.

Как сообщала Politeka, аномальная погода в марте не пощадит украинцев, весна отменяется: климатологи ошарашили прогнозом.

Также Politeka писала, можно ли есть пасху до праздника: запреты и суеверия.