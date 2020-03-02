Весной у православных украинцев начинается самый строгий пост – Великий. Он длится целых 48 дней: начинается 2 марта и завершается 18 апреля. Это серьезное испытание веры, которое укрепляет тело и дух.
Потому люди поздравляют близких с началом Великого поста. Они желают друг другу стойкости и напоминают, что нужно и чего нельзя делать. Хороший способ поддержать человека – отправить по СМС душевное поздравление в стихах или прозе.
Дата каждый раз меняется. Дело в том, что начало Великого поста отсчитывают по Пасхе. В 2020 году ее будут отмечать 19 апреля. До этого времени, согласно церковным канонам, нельзя есть пищу животного происхождения. Есть даже специальный календарь питания, который подсказывает, когда и что можно кушать.
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Известно, что монахи обязаны соблюдать максимально строгий пост с сухоядением. В понедельник, среду и пятницу они едят только сырые овощи, фрукты, орехи, грибы. По вторникам и четвергам разрешается употреблять горячие постные блюда. А на выходных можно добавить растительного масла и выпить стаканчик красного вина.
Стоит отметить, что Великий пост делится на два этапа: Четыредесятницу и Страстную седмицу. Значение этих периодов сильно отличается. Первые сорок дней человек должен приближаться к Господу: посещать церковные службы, причащаться, исповедоваться, проводить время в молитвах. А в Страстную седмицу положено вспоминать о жертве Иисуса Христа и последних днях его жизни.
Предлагаем лучшие поздравления для СМС. Их также можно отправить по телефону, в мессенджерах или соцсетях. Друзьям уместнее всего слать прикольные картинки с подписью в стихах или прозе, но помните, что это не время для приколов и шуток.
Для родственников лучше подойдет поздравительная открытка. Впрочем, их точно порадует красивый стих или проза. Как вариант, самому сделать открытку, обработав семейное фото. Возможно, это станет хорошей традицией.
С Постом Великим поздравляю,
Смирения, спокойствия желаю,
Чтоб беды дом ваш обходили,
Дурные мысли – отступили,
Чтоб в богатстве дружно жили,
С Богом счастье находили!
***
Поздравляю с началом Великого поста. Хочу пожелать вам сохранить крепкое здоровье, найти успокоение, гармонию и внутреннее равновесие. Пусть Господь всегда спасает от соблазнов и вдохновляет на правильные поступки.
***
Самый главный Пост Великий!
Всем пора очистить дух,
Обратиться к нашему Владыке,
Ощутить людей вокруг,
Исповедаться в молитве,
И покаяться всерьез.
Ведь не зря в великой битве,
Победил тогда Христос.
***
Поздравляю с Великим Постом! Желаю очиститься, открыться Богу, покаяться и получить духовное облегчение. Прошу прощения за все прошлые обиды и размолвки. Давай вместе с Божьей помощью пройдем это испытание и забудем все дурное.
***
Мы очистим душу от греха
И поверим крепко—крепко в Бога,
Будет вера наша стойка и крепка,
Впереди лишь Православная дорога!
***
В Великий Пост не нужно голодать. Просто 40 дней не кушать мясо. Я верю, ты достойно выдержишь это испытание. Ешь постно, но сытно – и будет тебе счастье.
***
В Великий Пост желаем в душе мира,
Пусть будет жизнь чудесна и красива.
Радости, добра и много сил,
Чтоб каждый день Поста отличным был.
Терпения продержаться Пост Великий,
Пусть будет здоровым каждый близкий.
***
Вот и наступило время Великого поста. Искренне поздравляю, ведь это возможность приблизится к Господу, очиститься от прегрешений и облегчить тело. Пусть же каждый день поста будет в радость, а каждая молитва – музыкой для души.
***
Телу — здоровье, душе — чистота!
Празднуем все мы начало Поста.
Он принесет от грехов очищенье,
Нужно лишь попросить нам прощенья.
Всем соблюдающим пост — поздравок,
Пост — добродетели нужный урок.
Преодолеть себя нужно порой,
Крепитесь душою, соблазны — долой!
***
Поздравляю с Великим Постом! Пусть молитвы и строгая диета избавят от всех проблем и печалей. Пусть тело очистится, а разум обретет долгожданный покой. Желаю чтобы Господь даровал много сил и уверенности в себе. Не забывай благодарить Всевышнего за все хорошее в своей жизни.
***
Вот наступил Великий Пост,
Период этот — ох, не прост,
Чтоб мяса человек не ел
В течение семи недель.
С Постом Великим поздравляем,
И постный стол мы собираем,
Хотим, чтоб силы вам сберег
Вот этот краткий поздравок.
От искушенья берегитесь,
И с чистою душой молитесь.
***
Поздравляю тебя с началом Великого Поста! Желаю, чтобы твое тело и мысли стали легкими, как никогда прежде. Живи в согласии с Богом, самим собой и окружающими. Никогда не печалься и не унывай.
***
Пост — Божественный экзамен,
Недаром послан он Всевышним,
Поможет все пройти нам с вами
Тихая молитва и простая пища.
Великий Пост пусть души очистит,
Смирению научит пусть сердца,
Найдет ведь каждый, кто ищет,
Прощение и веру во Христа.
***
Поздравляем всю вашу семью с началом Великого Поста. Желаем Вам лелеять только чистые мысли, укрепить веру в Господа, жить в мире со всем миром, никогда не враждовать и всегда накрывать щедрый постный стол.
***
Пусть же постится душа
Вместе с телом очень грешным,
И тогда Великий Пост
Будет с пользой и успешным!
Будет жить любовь в душе,
Доброта и всем прощенье,
К неприятностям мирским
Отнесешься ты с терпеньем!
Пусть же Бог в Великий Пост,
От грехов любых спасает,
И сегодня, и весь год
Нежно нас благословляет!
***
Вот пришел Великий Пост. Время, когда Господь дает нам важное испытание для тела и духа. Желаю Вам пройти этот путь до конца, очиститься изнутри и снаружи. Пусть молитвы будут услышаны, ссоры забудутся, появится чувство легкости и душевного спокойствия.
***
Великий Пост не просто дан,
Остановиться нужно,
Ходить почаще в храм,
Очистить тело, душу.
Пусть всем прольётся Божий свет,
На радость и во благо,
Творятся добрые дела,
И будет всем отрада.
***
Великий пост – это время, наполненное смирением и покаянием. Желаю тебе быть стойким до самой Пасхи и не соблазняться запрещенной пищей. Научись радоваться постным блюдам и простым человеческим радостям. Верю, что скоро ты примиришься сам с собой, очистишься изнутри, почувствуешь себя гораздо лучше, чем раньше. Будь крепок в своей вере – и Бог пошлет достойную награду.
Напомним, календарь питания на Великий пост: расписание по дням.
Как сообщала Politeka, Великий пост 2020: что можно и запрещено делать.
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