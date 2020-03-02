Украинцев предупредили об очередном ухудшении погодных условий

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба Укргидрометцентра.

По информации синоптиков, погода испортится 2 марта в Украине.

В частности, в украинских регионах вновь пройдут дожди и поднимутся шквальные ветра.

В Укргидрометцентре подчеркнули, что во всех областях, кроме Донецкой, Луганской и Харьковской, ожидаются сильные порывы ветра 15−20 м/с.

В Карпатах более опасная ситуация, поскольку тут скорость ветра будет достигать 25-30 метров в секунду.

В западных, северных и части центральных областей пройдут дожди. Ночью температура воздуха ожидается от -3 градусов в восточных областях, до +5 градусов в западных. Днем синоптики обещают 6−11° тепла.

В Киеве сегодня днем также прогнозируют дожди. Температура воздуха ночью 2−4° тепла, а днем от 6−8° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 2 марта прогнозируется относительно спокойная. На протяжении дня, как уверяют специалисты, ожидаются небольшие возмущения.

Ранее мы рассказывали о том, что весна приготовила для украинцев неприятный сюрприз в виде морозов и снега. Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

По его словам, украинцам рано расслабляться в ожидании весны, так как март принесет в Украину морозы.

Горбань отмечает, что до конца марта климатическую весну ждать не стоит. Несмотря на то, что начало марта будет теплым, позже в страну придут холода. В некоторых регионах температура воздуха опустится до 15-17 градусов мороза. Ощутимое похолодание с дождями и мокрым снегом, по словам синоптика, придет во все области. Согласно прогнозу, погода ухудшится 9-10 марта.

Напомним, весна заставит украинцев страдать, тепло отменяется.

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