Погода в Украине 29 февраля удивит напоследок, зима решит окончательно уступить место весне
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Украинского гидрометцентра.
Так, на западе будет облачно и без осадков. Днем воздух прогреется до 5-9 градусов тепла. Ночью же похолодает вплоть до -3 ниже нуля.
Жителей северной Украины ждет аналогичная погода. Столбик термометра покажет днем 5-9 тепла. Ночью будет немного холоднее, вплоть до -3 по Цельсию.
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А в центре Украины воздух прогреется до +9 тепла днем. Ночью будет холоднее – от 0 до -2 мороза.
На юге страны будет теплее – воздух прогреется до +11 тепла. Ночью ожидается 0+3 градуса.
Аналогичной ситуация будет и на востоке. Облачность будет сопровождаться 6-8 градусами тепла. Ночью воздух остынет до -4 ниже нуля.
А вот на территории аннексированного Крыма пройдут дожди. Это будет сопровождаться 7-9 градусами днем. Ночью же ожидается 1-3 тепла.
В Киеве и области, согласно прогнозу синоптиков, воздух прогреется до 5-9 градусов по Цельсию. А вот ночью резко похолодает – вплоть до -4 мороза.
Напомним, что аномальная зима падет без предупреждения и добьет украинцев: «Может быть опасно..».
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