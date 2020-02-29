Весна приготовила для украинцев неприятный сюрприз в виде морозов и снега

Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань, передает «24 канал». По его словам, украинцам рано расслабляться в ожидании весны, так как март принесет в Украину морозы.

Горбань отмечает, что до конца марта климатическую весну ждать не стоит. Несмотря на то, что начало марта будет теплым, позже в страну придут холода. В некоторых регионах температура воздуха опустится до 15-17 градусов мороза. Ощутимое похолодание с дождями и мокрым снегом, по словам синоптика, придет во все области. Согласно прогнозу, погода ухудшится 9-10 марта.

Холоднее всего, по прогнозу Горбаня, будет 14-17 марта. В этот период будет мороз, возможны снегопады и гололедица на дорогах.

Потепление ожидается только в последнюю неделю марта. Температура поднимется до комфортных 10 градусов тепла. Таким образом, украинцам придется потерпеть около двух недель климатической зимы перед тем, как наслаждаться теплой весенней погодой.

Отметим, что согласно прогнозу Укргидрометцентра, средняя температура в марте будет колебаться в пределах 1-7 градусов тепла.

Как известно, зима 2020 года стала одной из самых теплых в Украине за всю историю наблюдений. На протяжение всей зимы не было ни одного затяжного мороза или снегопада. Все дело в глобальном потеплении. Холод удерживался на Северном полюсе и не распространялся дальше по планете. Именно поэтому сильные морозы не пришли в Европу и Украину.

Ранее мы писали, что синоптики обещают украинцам жаркий май, прохладный июнь и раннюю осень. По словам специалистов, для путешествия по Украине лучше всего выбирать июль, когда погода будет сухой и теплой. В июне в Украине ожидаются дожди, грозы и перепады температуры.

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