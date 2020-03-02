Российский актер Анатолий Пашинин, который воевал на Донбассе на стороне сил ООС, жестко высказался об украинцах

Как передает Politeka.net, соответственное видео появилось на YouTube-канале KishkiNa.

По словам актера, "коренное население Украины" фактически лишилось всех возможных прав и привилегий.

"К сожалению, мои предки, которых я безмерно люблю и уважаю, ваши предки, которых я тоже люблю и уважаю, потому что история у нас удивительная, они оставили нам ноль! Не просто разоренную страну! Мы — колония! Повторяю, мы — колония, в которой, как у папуасов, нет прав на реализацию! Нет таких возможностей на реализацию, как у любого беженца!" — заявил он.

Кроме того он отметил, что жителям Украины нет дела до судьбы собственной страны. Называть себя они могут как угодно, но не украинцами.

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Ранее Пашинин обвинил СБУ в прослушке. Пашинин утверждает, что украинские спецслужбы регулярно угрожают ему и прослушивают телефон. Такое высказывание прозвучало в Чернигове после заседания суда.

Отвечая на вопрос журналистов о том, следит ли за ним СБУ, актер уточнил: «Мой телефон прослушивается. Я специально говорю в трубку чудовищные вещи, чтобы спецслужбы могли использовать эти записи против меня, и тогда у меня будут доказательства того, что меня прослушивают».

Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям

Ранее Politeka писала, что российский актер Анатолий Пашинин заявил, что участвует в подготовке «секретной операции» Киева в Донбассе.

Также мы сообщали, что крестный отец российского актера Анатолия Пашинина негативно отреагировал на решение крестника воевать на стороне Украины.



