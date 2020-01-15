Президент России Владимир Путин идет на изменение Конституции и подготовку к войне



Как передает Politeka.net, такое мнение выразил блогер Семен Кабакаев.

По его словам, отставка парламента РФ - довольной ожидаемое решение для того, чтобы подготовить страну к новой войне.

"Путин хочет закрепить приоритет конституции РФ над международными решениями. То есть все решения международных судов, международных организаций, комиссий ООН будут игнорироваться, если они противоречат Конституции РФ", - отметил он.

Кроме того, он напомнил, что в следующем году ВС РФ завершат процесс обновления и реструктуризации.

"Путин готовится к новой эскалации и подготовил для этого законодательство, чтобы избежать международной ответственности. Но в СССР так тоже делали, помогло это? Нет!", - отметил блогер.

Ранее мы сообщали, что Дмитрий Медведев объявил о том, что правительство России уходит в отставку в полном составе.

Соответствующее заявление было сделано в среду, 15 января, после выступления президента РФ Владимира Путина с ежегодным посланием к Федеральному собранию.

Также сообщается, что Путин заявил о намерении ввести должность замглавы Совета безопасности и назначить Медведева на эту должность.



Напомним, Путин будет править вечно, россиян поставили перед фактом.

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