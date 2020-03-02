Боевики «Л/ДНР», получившие серьезные ранения в боях против украинской армии на востоке страны, вынуждены просить деньги не только на лечение, но и на более прозаичные потребности
Так, Вера Калмыкова из Горловки, потерявшая ногу, обратилась через Фейсбук с просьбой помочь собрать ей деньги на переоформление группы инвалидности. Внимание на этот пост обратил офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным «Штирлиц» и поделился им в своем телеграмм-канале.
«Знакомьтесь Вера Калмыкова на позывной "Вера" из Горловки. Воевала за российских оккупантов и стала инвалидом. Родина как всегда бросила и сейчас собирает деньги в ФБ. Кстати украинцы тоже ей сбрасывают и жалеют. Жесть ... 🙏🏼», – написал он.
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Согласно информации на странице «ополченки», у нее четверо детей.
Есть эта дама и в базе «Мипотворца».
«Проходит по документам учёта личного состава 3-й ОМСБр «Беркут» (в/ч 08803) ДНР за октябрь 2014. Место службы: гаубичный самоходно — артиллерийский дивизион (1 ГСАДн ВОД ГСАДн), взвод обеспечения, хозяйственное отделение. Должность: повар. В\зв: рядовой», – говорится на сайте.
Сама же Калмыкова резонансу в сети только рада. Уже через пару дней после просьбы о помощи и реакции на него украинского общества она показала, куда на самом деле идут деньги сердобольных, в том числе и украинцев.
Женщина опубликовала снимок боевика, лица которого не видно, с пакетами.
«Окрiпы меня делают популярной, это очень хорошо. Плохая реклама- лучшая! Благодаря оприпской рекламе и комментариям, сегодня отправила печенье, сало, кофеечек, чай! Чем больше коментов тем больше шансов у меня на прекрасный гостинец нашим ребятам», – подписала она фотографию.
Ранее мы писали о том, что российский боевик, получивший ранение на Донбассе, приехал в Москву просить милостыню на лечение, потому что там «лучше подают».
Напомним, экс-боевик «ДНР» вернулся в Украину и раскрыл всю правду об ОРДЛО.
Как сообщала Politeka, душегубы Путина расправились с защитником Украины на Донбассе.
Также Politeka писала, что поездка в Украину трагично закончилась для десятков жителей ОРДЛО.