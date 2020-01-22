Люди умирают, не дождавшись "скорой"

На контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда в Луганской и Донецкой областях существенно возросла смертность

По сравнению с 2018 годом она увеличилась на 40%, передат Politeka со ссылкой на Восточную правозащитную группу.

Сравнив анализ смертей на КПВВ Луганской и Донецкой областей, правозащитники пришли к неутешительному результату.

В 2018 году на КПВВ в Донецкой области скончались девять граждан, в Луганской – 10. Прошлый год оказался более трагичным: 15 и 12 смертей соответственно.

Таким образом, только по официальным данным смертность увеличилась на 40% в период с 2018 по 2019 год.

Как отвечает ВПГ, были неоднократные обращения к центральным органам власти с просьбой организовать постоянное присутствие бригад центров экстренной медицинской помощи на КПВВ Луганской и Донецкой областей. Сейчас решением этого вопроса занимаются омбудсмен Людмила Денисова и ее региональное представительство.

О том, что ситуация на пунктах критична, ранее неоднократно заявляла народный депутат Украины Нэлли Яковлева.

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Теперь же правозащитники объявили о том, что вынуждены начать протестную деятельность, направленную на окончательное решение данного вопроса.

Буквально вчера на КПВВ «Станица Луганская» умер 84-летний мужчина. Пенсионеру стало плохо на пути из неподконтрольной правительству Украины территории примерно в 8:00 после того, как он пересек мост.

Напомним, жители ОРДЛО штурмуют границу ради украинских денег, на закон плевать.

Как сообщала Politeka, адепт "Новороссии" на собственной шкуре испытал "русский мир".

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