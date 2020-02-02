Боевики так называемых «ЛНР» и «ДНР» 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

В результате обстрелов погиб украинский военный, сообщает Операция объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что боевики обстреливали украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Обстрелы велись вблизи Красногоровки, Марьинки, Васильевки, рядом с Песками, в районе Невельского, Луганского, Орехово, рядом с Новотошковским, вблизи населенного пункта Хутор Вольный, в районе Катериновки.

Вследствие обстрелов один украинский военный погиб, еще один получил ранения. Также в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Ранее сообщалось, что на протяжении одной недели, с 21 и по 28 января текущего года одновременно в нескольких военных частях на территории, временно неподконтрольной Украине были проведены мероприятия согласно плана боевой подготовки ЮВО Вооруженных сил России.

Напомним, ранее российский политолог Леонид Радзиховский рассказал, что Владимир Путин пойдет на уступки по оккупированному Донбассу для реализации спецоперации.

По его словам, Владимиру Путину это необходимо для передачи власти в рамках спецоперации "преемник".

Радзиховский также утверждает, что для Владимира Путина сейчас важно, чтобы цивилизованный Запад мог принять его в качестве новой фигуры – председателя Госсовета, а для этого ему нужно предъявить успехи в решении войны с Украиной.

Политолог также добавил, что Владимир Путин заинтересован в тишине на Донбассе и ему нужно как можно быстрее избавиться от оккупационных "Л/ДНР".

Напомним, известный россиянин рассказал, кто сдал Донбасс, и обратился к Зеленскому.

Как сообщала Politeka, кара настигла боевиков «ЛДНР», началась зачистка командиров.

Также Politeka писала, что поездка в Украину трагично закончилась для десятков жителей ОРДЛО.