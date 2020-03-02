Победительница конкурса красоты, 16-летняя Алина Смахтина умерла, отравившись лекарствами

Об этом сообщил ряд российских Телеграмм-каналов. Как стало известно, девушке стало плохо в подъезде, она стала задыхаться, упала и потеряла сознание. Ее парень Александр Ковалевский вызвал скорую, но до ее приезда девушка не дожила.

Парень рассказал, что они купили в магазине воду и шоколадку. Модель откусила кусочек шоколадки, подавилась, после чего начала задыхаться. Изначально медики думали, что именно это послужило причиной смерти девушки. Однако позже выяснилось, что Алина умерла от передозировки популярным спазмолитиком, который используют при болях в животе. Полиция рассматривает версию суицида, но склоняется к версии, что модель просто переусердствовала с таблетками.

Как стало известно, Алина Смахтина – молодая модель, которая в 2019 году стала «Мисс Котельники». Это город в Подмосковье. Девушка занималась спортом и социальной деятельностью. В конкурсе она победила благодаря тому, что хорошо выступила на этапе, где нужно было продемонстрировать актерское мастерство.

Интересно, что несколько лет назад Алину Смахтину объявляли в розыск. Информацию о розыске 15-летней на тот момент девочки размещали на специализированных сайтах. Позже вышло заявление, что девочка нашлась. Алина пришла домой сама через день после пропажи. Подробностей ее ухода из дома не разглашали.

Отметим, что от передозировки обезболивающими и снотворными довольно часто умирают люди, в том числе знаменитости. Нередко их используют для того, чтобы покончить с собой, поэтому полиция никогда не исключает версию суицида при подобных отравлениях.

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