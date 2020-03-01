Російська співачка Юлія Началова виконала пісню, яка стала для неї пророчою

Про це в програмі «Сьогодні ввечері» на одному з російських телеканалів розповів батько покійної співачки, композитор Віктор Началов, передає Politeka.

Йдеться про композицію «В небо відкриєш двері», яку Началова заспівала разом з колегою по цеху Іриною Понаровською.

За словами невтішного батька, пісня проливає нові фати на смерть його дочки.

«В небо відкриєш двері… Ніхто раніше не надавав цьому значення… Після трагедії слухаєш, аж мурашки. Гаразд, не будемо про сумне…», – сказав він.

Ірина Понаровська, якій була присвячена програма, після цих слів навіть схопилась за голову.

Як відомо, Юлія Началова померла у віці 38 років 16 березня минулого року. Вона потрапила в лікарню, де у неї діагностували подагру, діабет і загальний збій в організмі. Незабаром після госпіталізації вона впала в кому і померла від зупинки серця, викликаного великим абсцесом.

Раніше ми розповідали, що після смерті артистки її єдина дочка Віра, яку вона народила у шлюбі з відомим російським футболістом Євгеном Алдоніним, живе з бабусею і дідусем. Віктор і Таїсія Началови душі не чують у внучці. Активно бере участь у житті дочки і рідний батько.

Після раптової смерті Юлії її батьки пройшли курс реабілітаційного лікування в одній з клінік Ізраїлю. Лікування, яке оплатив забезпечений прихильник Юлії Началовой, полягала, насамперед, у наданні психологічної допомоги.

Нагадаємо, донька Юлії Началової вперше вийшла в світ після смерті матері.

Як повідомляла Politeka, колишній чоловік Юлії Началової виграв суд проти покійної співачки.

Також Politeka писала, що колишній чоловік Началової щиросердно зізнався після смерті співачки.