Вечірка з нагоди свята зірки мережі закінчилася справжньою трагедією, людей врятувати не вдалося

Про це повідомляє Politeka з посиланням на російські ЗМІ.

«29-річчя в банному комплексі відзначала відома инстаблогерша Катерина Діденко. Її чоловік купив штучний лід, щоб влаштувати сюрприз: сухий лід повинен був перетворитися в ефектний пар. Але коли гості стрибнули в басейн, і коли лід висипали у воду, люди почали синіти і втрачати свідомість», - йдеться в повідомленні.

Пізніше з'явилася інформація, що всього в результаті інциденту постраждали п'ятеро людей. Ще двоє загинули.

«Дві людини загинули в результаті лазневої вечірки. Хтось з відвідувачів кинув сухий лід у воду. Гості отримали сильні хімічні опіки», - уточнюється в тексті повідомлення.

Уточнимо, що спершу поширили інформацію про загибель самої блогерши. Але дівчина швидко спростувала цю інформацію.

Раніше ми писали, що видеоблогер з Китаю прізвища Сунь помер під час прямої трансляції на платформі DouYu. 35-річний чоловік був знайдений мертвим у своїй квартирі. Його тіло виявила коханка, яка прийшла провідати блогера. Відомо, що за два дні до цього Сунь провів трансляцію, під час якої випив велику кількість алкоголю, закушуючи його комахами.

На його аккаунт були підписані 15 тисяч осіб. Заради популярності чоловік був готовий на багато що: майже кожну ніч у прямому ефірі він їв всякі гидоти. Блогер розкручував барабан, стрілка якого вказувала йому на те, що він повинен з'їсти в цей раз. Серед варіантів були багатоніжки, гекони, борошняні черв'яки, оцет, яйця, пиво і міцний спиртний напій байцзю.

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