Он уверен, что Донбасс уже не украинский

Телеведущий Антин Мухарский считает, что вместо деокупации на Донбассе нужно ставить стену

Такое заявление он сделал в эфире телеканала ObozTV.

По его словам, жители оккупированніх территорий уже сделали свой выбор в пользу России.

"Мой рецепт – они выбрали Россию, пусть остаются с Россией. Я вообще против деоккупации Донбасса, я за стену. Они остались там и пусть живут в своей парадигме "русского мира", – считает он.

Кроме того, Мухарский уверен, что Донбасс это уже другая страна.

"Зачем вы им навязываете Украину? Они не хотят, они хотят в Россию. У них Жуков герой, а у меня – Бандера. Мы никогда не поймем друг друга. Это две разные страны и две разные парадигмы. Не надо деоккупации. Надо скорее строить вал" ", – заключил он.

Стоить отметить, что телеведущий неоднократно выступал против всего российского в Украине.

Также мы сообщали, что старшая дочка Снежаны Егоровой от первого брака с режиссером Семеном Горовым Стася Ровинская (Анастасия Егорова) рассказала интересные детали относительно громкого скандала матери со вторым экс-мужем Антином Мухарским, который протестовал против нового закона об алиментах и пытался защищаться в суде перед бывшей женой.

По ее словам, Мухарский делает вред исподтишка, поэтому большинство украинцев были уверены, что в конфликте виновата именно Егорова. Девушка утверждает, что мать делала все возможное, чтобы Антон мог видеться с детьми.

Напомним, спецназ ворвался к музыканту Антону Мухарскому.

Также Politeka писала, про обыски в квартире Антона Мухарского: появилось неожиданное заявление МВД.









