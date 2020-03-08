Каждое 8 марта жители Украины отмечают Международный женский день – главный праздник весны и красоты. Мужчины будут дарить прекрасной половине человечества цветы, подарки и поздравления. Мы предлагаем праздничные открытки, которые можно вручить маме, бабушке, жене, девушке, сестре, дочке, коллеге, теще, подруге, коллегам или просто знакомой женщине в 2020 году.

Красивые открытки и поздравления женщинам на 8 марта

В Украине есть много готовых поздравительных открыток в честь любого праздника. Как правило, в них уже напечатаны поздравления. Остается только вписать имя той красавицы, которой они адресованы.

Готовые стихи и проза в таких открытках не всегда соответствуют ситуации. Бывает так, что в комплекте с красивым дизайном идут очень банальные слова. Поэтому лучше всего покупать “пустые” открытки и самостоятельно, от руки, вписывать поздравления. Рукописные строчки (даже в прозе) всегда показывает, что человек не просто схватил первую попавшуюся картонку в магазине, а потратил время и проявил недюжинное внимание к девушке. Это всегда плюс для парня.

Не только мужчины могут делать сюрпризы на 8 марта. Женщины тоже готовят поздравления свекрови, учительнице, любимой тете, крестной, подруге или просто знакомым девочкам. Красивее всего передаст пожелания стихотворение.

Источник: ОткрыткиОк

С Мартом Вас теплым и волнительным,

Самым ликующим, самым пленительным.

Желаем Вам счастья беспечного,

Самого доброго, самого вечного.

***

С днем 8 марта поздравляем!

Благ вам всяческих желаем,

Пусть не старят вас года,

Будьте счастливы всегда!

Источник: ОткрыткиОк

***

Пусть тают беды и печали,

И распускаются цветы.

Желаю, чтобы не скучали,

Пускай сбываются мечты.

Чтоб с самым лучшим настроеньем

По жизни шли Вы, с огоньком.

С чудесным праздником весенним —

С Международным женским днем!

***

Вот уже весна настала,

Вот уже ей восемь дней,

Ярче солнце заблистало,

Сразу стало веселей.

С Восьмым марта поздравляю,

Пусть журчит повсюду смех,

И от всей души желаю

Быть тебе счастливей всех!

Источник: ОткрыткиОк

***

Давно уж отшумела вьюга,

Птички галдят о своем.

Поздравляю, милая подруга,

С Международным женским днем!

Желаю нежности, любви,

Счастливо всегда живи,

Больше успехов и пиров,

Приятных встреч и сладких слов!

Прикольные открытки и поздравления в стихах на 8 марта

Встречая весну, хочется веселиться и смеяться. А 8 марта – один из первых весенних праздников. Многие мужчины хотят не просто поздравить своих любимых женщин, но и поднять им настроение. Самой лучшей и любимой девушке на свете всегда приятно доставлять удовольствие.

Предлагаем смешные и шуточные стихотворения, а также картинки, которые можно отправить по интернету или СМС. Учителю или дочери открытку с приколом не пошлешь, а вот одноклассницам и подругам – запросто.

Пусть душу твою весна вдохновляет,

Пускай распускаются в сердце цветы.

Пусть сбудется всё, что душа пожелает,

Чтоб так улыбалась, как солнышко, ты!

***

Девчонки, кошечки родные,

Имейте шубки дорогие,

Духи, колечки и подарки

В честь дня весны 8 Марта!

Пускай у каждой будет «кот»,

Не приносящий вам хлопот,

Чтоб проявлял о вас заботу

Не только в марте — круглый год!

***

Желаю, чтоб 8-го марта

Отметила ты лучше всех:

Чтобы был стол, цветы, подарки,

Чтоб к сроку муж домой успел.

Чтобы он сам все приготовил

Чтоб вынес мусор наконец,

На любовь легко настроил

И был в постели молодец!

Источник: ОткрыткиОк

***

В светлый день 8 Марта

Пожелаю тебе карту!

Только карту не простую,

А кредитку золотую!

А в придачу к ней – мужчину

За рулем крутой машины.

Если этот идиот

Тебя замуж позовет,

Не мудри и не гадай,

«Да», – скорее отвечай!

***

Желаю в женский праздник:

Пусть жизнь тебя не дразнит,

Желанья выполняет,

Подарки посылает,

Защитит от стресса

И от набора веса,

Пусть тебя любовь поймает,

Бурной страстью опьяняет.

Источник: ОткрыткиОк

Поздравления с 8 марта для детей

Дети быстро перенимают традиции и хотят поступать, как взрослые. И Международный день – не исключение. Многие женщины и девушки просто тают от умиления, когда маленький карапуз вручает им открытку и зачитывает поздравление. Школьники же спешат поздравить девочек-одноклассниц и учителей.

Смотрите короткие и длинные стихотворения для малышей, а также детские трогательные открытки, строчки с юмором на любой вкус. Самых маленьких лучше заранее потренировать, чтобы они не засмущались и не сбились в самый ответственный момент.

Источник: ihappymama.ru

Прекрасный день 8 Марта!

Забыт журнал, забыта парта.

Сегодня все цветы для вас,

Улыбки близких каждый час.

Пусть вам удача улыбнется,

Плохое больше не вернется.

Пусть ваши сбудутся мечты.

Здоровья, счастья, доброты!

***

Милую свою мамулю

Поздравляю и целую!

Пусть улыбка засияет

И лица не покидает!

С 8 Марта, мамочка,

Ты порхай, как бабочка!

Держи здоровье крепким

На радость твоим деткам.

Источник: ОткрыткиОк

***

Мама мне дарит

Игрушки, конфеты.

Но ее обожаю

Совсем не за это.

Она со мной всегда играет

Нам скучно вдвоём

Никогда не бывает.

Я открываю ей все секреты.

Но только люблю я

Ее не за это.

Люблю свою маму

Скажу я вам прямо.

Ну, просто за то,

Что она моя мама.

***

Сегодня мамин праздник

Весенний Женский день!

Обычно я проказник

Сегодня же - кремень!

С утра поздравлю маму,

Подарок подарю:

Послушным буду самым,

До завтра – не шалю!

Источник: Лиза

***

В Женский день родную маму

Крепко-крепко обниму,

И букет большой достану –

Вот как я тебя люблю!

Будь веселой и счастливой

Радуйся и песни пой,

Пусть все беды ходят мимо,

Знай, что я всегда с тобой!

Напомним, поздравления с 8 марта: красивые стихи для самых близких женщин.

Как сообщала Politeka, какие цветы категорически нельзя дарить женщинам на 8 марта.

Также Politeka писала об отмене 8 марта в Украине, появилось срочное заявление властей: что теперь будет.