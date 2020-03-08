Каждое 8 марта жители Украины отмечают Международный женский день – главный праздник весны и красоты. Мужчины будут дарить прекрасной половине человечества цветы, подарки и поздравления. Мы предлагаем праздничные открытки, которые можно вручить маме, бабушке, жене, девушке, сестре, дочке, коллеге, теще, подруге, коллегам или просто знакомой женщине в 2020 году.
Красивые открытки и поздравления женщинам на 8 марта
В Украине есть много готовых поздравительных открыток в честь любого праздника. Как правило, в них уже напечатаны поздравления. Остается только вписать имя той красавицы, которой они адресованы.
Готовые стихи и проза в таких открытках не всегда соответствуют ситуации. Бывает так, что в комплекте с красивым дизайном идут очень банальные слова. Поэтому лучше всего покупать “пустые” открытки и самостоятельно, от руки, вписывать поздравления. Рукописные строчки (даже в прозе) всегда показывает, что человек не просто схватил первую попавшуюся картонку в магазине, а потратил время и проявил недюжинное внимание к девушке. Это всегда плюс для парня.
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Не только мужчины могут делать сюрпризы на 8 марта. Женщины тоже готовят поздравления свекрови, учительнице, любимой тете, крестной, подруге или просто знакомым девочкам. Красивее всего передаст пожелания стихотворение.
Источник: ОткрыткиОк
С Мартом Вас теплым и волнительным,
Самым ликующим, самым пленительным.
Желаем Вам счастья беспечного,
Самого доброго, самого вечного.
***
С днем 8 марта поздравляем!
Благ вам всяческих желаем,
Пусть не старят вас года,
Будьте счастливы всегда!
Источник: ОткрыткиОк
***
Пусть тают беды и печали,
И распускаются цветы.
Желаю, чтобы не скучали,
Пускай сбываются мечты.
Чтоб с самым лучшим настроеньем
По жизни шли Вы, с огоньком.
С чудесным праздником весенним —
С Международным женским днем!
***
Вот уже весна настала,
Вот уже ей восемь дней,
Ярче солнце заблистало,
Сразу стало веселей.
С Восьмым марта поздравляю,
Пусть журчит повсюду смех,
И от всей души желаю
Быть тебе счастливей всех!
Источник: ОткрыткиОк
***
Давно уж отшумела вьюга,
Птички галдят о своем.
Поздравляю, милая подруга,
С Международным женским днем!
Желаю нежности, любви,
Счастливо всегда живи,
Больше успехов и пиров,
Приятных встреч и сладких слов!
Прикольные открытки и поздравления в стихах на 8 марта
Встречая весну, хочется веселиться и смеяться. А 8 марта – один из первых весенних праздников. Многие мужчины хотят не просто поздравить своих любимых женщин, но и поднять им настроение. Самой лучшей и любимой девушке на свете всегда приятно доставлять удовольствие.
Предлагаем смешные и шуточные стихотворения, а также картинки, которые можно отправить по интернету или СМС. Учителю или дочери открытку с приколом не пошлешь, а вот одноклассницам и подругам – запросто.
Пусть душу твою весна вдохновляет,
Пускай распускаются в сердце цветы.
Пусть сбудется всё, что душа пожелает,
Чтоб так улыбалась, как солнышко, ты!
***
Девчонки, кошечки родные,
Имейте шубки дорогие,
Духи, колечки и подарки
В честь дня весны 8 Марта!
Пускай у каждой будет «кот»,
Не приносящий вам хлопот,
Чтоб проявлял о вас заботу
Не только в марте — круглый год!
***
Желаю, чтоб 8-го марта
Отметила ты лучше всех:
Чтобы был стол, цветы, подарки,
Чтоб к сроку муж домой успел.
Чтобы он сам все приготовил
Чтоб вынес мусор наконец,
На любовь легко настроил
И был в постели молодец!
Источник: ОткрыткиОк
***
В светлый день 8 Марта
Пожелаю тебе карту!
Только карту не простую,
А кредитку золотую!
А в придачу к ней – мужчину
За рулем крутой машины.
Если этот идиот
Тебя замуж позовет,
Не мудри и не гадай,
«Да», – скорее отвечай!
***
Желаю в женский праздник:
Пусть жизнь тебя не дразнит,
Желанья выполняет,
Подарки посылает,
Защитит от стресса
И от набора веса,
Пусть тебя любовь поймает,
Бурной страстью опьяняет.
Источник: ОткрыткиОк
Поздравления с 8 марта для детей
Дети быстро перенимают традиции и хотят поступать, как взрослые. И Международный день – не исключение. Многие женщины и девушки просто тают от умиления, когда маленький карапуз вручает им открытку и зачитывает поздравление. Школьники же спешат поздравить девочек-одноклассниц и учителей.
Смотрите короткие и длинные стихотворения для малышей, а также детские трогательные открытки, строчки с юмором на любой вкус. Самых маленьких лучше заранее потренировать, чтобы они не засмущались и не сбились в самый ответственный момент.
Источник: ihappymama.ru
Прекрасный день 8 Марта!
Забыт журнал, забыта парта.
Сегодня все цветы для вас,
Улыбки близких каждый час.
Пусть вам удача улыбнется,
Плохое больше не вернется.
Пусть ваши сбудутся мечты.
Здоровья, счастья, доброты!
***
Милую свою мамулю
Поздравляю и целую!
Пусть улыбка засияет
И лица не покидает!
С 8 Марта, мамочка,
Ты порхай, как бабочка!
Держи здоровье крепким
На радость твоим деткам.
Источник: ОткрыткиОк
***
Мама мне дарит
Игрушки, конфеты.
Но ее обожаю
Совсем не за это.
Она со мной всегда играет
Нам скучно вдвоём
Никогда не бывает.
Я открываю ей все секреты.
Но только люблю я
Ее не за это.
Люблю свою маму
Скажу я вам прямо.
Ну, просто за то,
Что она моя мама.
***
Сегодня мамин праздник
Весенний Женский день!
Обычно я проказник
Сегодня же - кремень!
С утра поздравлю маму,
Подарок подарю:
Послушным буду самым,
До завтра – не шалю!
Источник: Лиза
***
В Женский день родную маму
Крепко-крепко обниму,
И букет большой достану –
Вот как я тебя люблю!
Будь веселой и счастливой
Радуйся и песни пой,
Пусть все беды ходят мимо,
Знай, что я всегда с тобой!
Напомним, поздравления с 8 марта: красивые стихи для самых близких женщин.
Как сообщала Politeka, какие цветы категорически нельзя дарить женщинам на 8 марта.
Также Politeka писала об отмене 8 марта в Украине, появилось срочное заявление властей: что теперь будет.