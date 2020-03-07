Стало известно, какая погода будет на 8 марта
В разных частях Украины ожидается кардинально разная температура воздуха. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, передает Politeka.
Так, в Карпах в воскресенье, 8 марта, воздух прогреется до 20 градусов тепла.
В целом, на Западе и Севере страны температура будет сохраняться в пределах + 6 + 12 градусов.
На остальной территории будет теплее, + 12 + 19 градусов. Возле узбережья Азовского и Черного морей будет свежее.
«Дожди пройдут в западных, северных областях, а с обеда доьберуться и к центру. Юг и Восток побудет в сухой погоде», – рассказывает Диденко.
В Киеве 8 марта встретит местных влажной погодой и похолоданием, днем будет от восьми до девяти градусов выше нуля.
Напомним, что в Харькове температура побила все рекорды. В среду, 4 марта, харьковчане могли спокойно гулять по улице в одних футболках. Так, температура воздуха прогрелась почти до летних 17 градусов. Максимальная температура после полудня составила 16,7 градуса выше нуля.
Предыдущий рекорд был в 1995 году, когда 4 марта температура составила плюс 16,2 градуса.
В Киеве температурный рекорд был зафиксирован во вторник, 3 марта, когда после полудня температура поднялась почти до 15 градусов тепла, подобного не было 23 года.
Предыдущий рекорд для этого дня 1997 года превышен на целых полтора градуса.
В обсерватории сказали, что благодаря такому максимуму побит и рекорд среднесуточной температуры, которая достигла 8,3 градусов и таким образом оказалась на 0,4 градуса выше, чем это было в том же 1997 году.
Также мы писали, что погода в Украине в мае 2020 года неприятно удивит украинцев новой аномалией. Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что после двух месяцев относительного тепла в мае сразу начнется аномальная жара и засуха.
Согласно его прогнозу, уже со 2 мая по всей Украине столбики термометров поднимутся до +28…+32 градусов. При этом осадков не будет.
"Май будет жаркий и засушливый, в середине месяца более двух недель без осадков. Со 2 по 27 мая почти по всем областям, кроме Карпат, не будет дождя. Сухо, жарко, температура 28-32 градуса. На яровые культуры очень плохой прогноз по урожаю", - заявил синоптик.
Напомним, что март отменяется: аномальная погода снова накроет Украину, весна слетела с катушек.
Как сообщала Politeka, аномальная температура в Киеве поразила метеорологов: такого не было десятки лет.
Также Politeka писала, что беспощадная буря обрушилась на страну, много жертв: "дома разрывало в щепки", страшные кадры.