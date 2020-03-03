Разрушительные торнадо пронеслись по американскому штату Тенесси и привели к многочисленным жертвам
Непогода обрушилась на Юг США в ночь на вторник, 3 марта. Сразу несколько торнадо обрушились на Тенесси и привели к колоссальным разрушениям. Так, были уничтожены десятки и повреждены еще сотни домов в четырех округах. Без электроснабжения остались 22,5 тысячи зданий.
Непогода оказалась настолько сильной, что привела к массовым жертвам. Всего известно о 19 погибших. Еще более 150 человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
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От торнадо также серьезно пострадала столица штата – город Нэшвилл. Там были разрушены почти полсотни зданий, а также возникли проблемы с электричеством.
Торнадо также привели к тому, что праймериз в некоторых районах штата начались с задержкой.
До этого мы писали о том, что на США обрушились сильные бури, которые разрушали здания, переворачивали автомобили и вызывали отключения электроэнергии.
Среди погибших - двое человек в штате Луизиана. В Техасе пожарный и полицейский были сбиты автомобилем, который из-за гололеда съехал с дороги. Еще трое людей погибли в Алабаме.
В Луизиане из-за сильного ветра дерево упало на жилой дом, от полученных травм мужчина, находившийся в нем, скончался. В этом штате также погибла пожилая семейная пара: ее трейлер унесло ветром более чем на 60 м.
В Оклахоме сильные дожди вызвали наводнение, во время которого утонул один человек: мужчину унесло потоком, когда он вышел из своего заглохшего грузовика.
В Алабаме без света остались 67 тыс. человек, перебои с электричеством наблюдались также от Техаса до Огайо.
Всего более 200 тысяч человек в нескольких штатах утром 1 марта оставались без электроэнергии. В стране отменены или задержаны тысячи авиарейсов.
Напомним, мощная стихия крушит страну: 11 погибших, появились жуткие кадры.
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