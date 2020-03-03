Погода в Украине 4 марта решит окончательно прогнать холода из территории страны, но повезет не всем

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз синоптика Натальи Диденко.

«4-го марта Украина будет едва ли не самой теплой в Европе. Завтра - внимание! - у нас ожидается +12+18 градусов, а на Юге и местами в Центре может быть и до +20 градусов. Ложечкой дегтя окажется похолодание на крайнем западе до +5+10 градусов и лишь там же пройдут дожди, в Карпатах с мокрым снегом. В Киеве завтра будет роскошный апрель, теплый и сухой, до +15 градусов, возможно и выше, как солнце захочет», - говорится в сообщении.

Диденко утверждает, что похожая погода характерна для апреля, однако это будет лишь мартовским подарком.

«Принимаем с благодарностью. Поднимите голову от мониторов сегодня обязательно и нюхните хотя бы через окно Этот бальзам чудодейственный», - подчеркивается в тексте сообщения.

До этого мы писали о том, что весна приготовила для украинцев неприятный сюрприз в виде морозов и снега. Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

По его словам, украинцам рано расслабляться в ожидании весны, так как март принесет в Украину морозы.

Горбань отмечает, что до конца марта климатическую весну ждать не стоит. Несмотря на то, что начало марта будет теплым, позже в страну придут холода. В некоторых регионах температура воздуха опустится до 15-17 градусов мороза. Ощутимое похолодание с дождями и мокрым снегом, по словам синоптика, придет во все области. Согласно прогнозу, погода ухудшится 9-10 марта.

Напомним, весна заставит украинцев страдать, тепло отменяется.

Как сообщала Politeka, морозы и не только: одесситов предупредили о "переломной" погоде на выходных.

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